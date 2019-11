W 2023 r. rynek polskich mediów wart 14 mld dol.

Rynek mediów i rozrywki w Polsce w ciągu kolejnych 5 lat będzie rozwijał się w średniorocznym tempie na poziomie 5%, dzięki czemu w 2023 r. osiągnie wartość niemal 14 mld USD. Za wzrosty odpowiadać będzie przede wszystkim sektor OTT oraz internet mobilny, wynika z raportu „Global Entertainment & Media Outlook 2019–2023”, przygotowanego przez firmę doradczą PwC.

„Spośród wszystkich analizowanych segmentów rynku, dla których dostępne są dane, największe wzrosty osiągną segmenty: OTT (ang. OTT - over the top), czyli serwisy streamingowe dostarczające treści wideo przez internet bez potrzeby opłacania abonamentu za telewizję kablową lub satelitarną (16,6%), dostęp do internetu (11,5%), gry wideo (6,2%) oraz reklama internetowa (5%)” - czytamy w komunikacie.

W ostatnich latach w Polsce dynamicznie rozwijał się segment internetu mobilnego. Dominująca technologia 3G została zastąpiona nowszym rozwiązaniem - LTE. Obecnie największym wyzwaniem pozostaje wdrożenie sieci 5G - pierwsi operatorzy przeprowadzili już jej testy, ważnym aspektem jest jednak przygotowanie odpowiedniego pakietu regulacji. Zgodnie z naszymi szacunkami, wartość rynku internetu mobilnego w Polsce do 2023 r. będzie rosła w średniorocznym tempie ponad 15%”< powiedział partner w PwC, lider zespołu ds. telekomunikacji, mediów i technologii w Polsce Paweł Wesołowski, cytowany w komunikacie.

Na przeciwnym biegunie, z ujemnym tempem rozwoju w perspektywie najbliższych 5 lat, znajdują się segmenty: książki (-1,5%; efekt spadków sprzedaży papierowych wersji książek, podczas gdy e-booki rosną we wszystkich kategoriach), gazety i czasopisma (-1,25%) oraz tradycyjna telewizja i wideo domowe (-0,18%). Eksperci PwC zwracają uwagę, że spadek przychodów z samych gazet (bez wliczania czasopism) na poziomie -0,75% jest jednym z najwolniejszych w całym regionie EMEA, podano także.

„Eksperci PwC podkreślają, że media przyszłości to media skoncentrowane na odbiorcy i jego potrzebach. Dynamiczny rozwój segmentów OTT oraz widoczne spadki w tradycyjnych segmentach rynku mediów i rozrywki związane są z pojęciem personalizacji. Segmenty oparte na standaryzowanych treściach lub usługach coraz częściej przegrywają walkę o uwagę klientów z segmentami oferującymi treści dopasowane do zainteresowań i potrzeb odbiorcy” - czytamy dalej.

Personalizacja świata mediów i rozrywki wymaga od branży zbierania i wykorzystywania danych osobowych, które z roku na rok odgrywają coraz większą rolę. Wykorzystywanie danych osobowych to nie tylko ogromna szansa dla dalszego rozwoju wszystkich segmentów rynkowych, ale również spore wyzwanie związane z zapewnieniem zgodności modelu biznesowego z przepisami RODO (Rozporządzenie 2016/679) oraz zagwarantowaniem odpowiedniego bezpieczeństwa ochrony danych osobowych podkreślił adwokat w zespole TMT/IP & Data Protection w kancelarii PwC Legal Konrad Dobrowolski, cytowany w komunikacie.

