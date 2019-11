PKP Cargo liczy na dalszy wzrost przewozów

PKP Cargo zwiększyło o 2,6 proc. przewozy towarów we wrześniu i liczy na utrzymanie tej tendencji w kolejnych miesiącach - poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie.

Wrześniowe dane dają podstawy do optymizmu, że ostatnie miesiące 2019 roku będą pokazywać poprawę sytuacji w sektorze kolejowych przewozów towarowych. Grupa PKP Cargo zwiększa przewozy i chcemy tę tendencję utrzymać w kolejnych miesiącach. Jesteśmy zadowoleni z tego, że rosną zarówno transporty towarów masowych, jak i sektora intermodalnego - powiedział cytowany w komunikacie Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo.

Kolejowa spółka poinformowała, że we wrześniu 2019 roku przewiozła 8,2 mln ton towarów, co oznacza wzrost o 2,6 proc. w stosunku do sierpnia tego roku.

W sektorze przewozów intermodalnych grupa we wrześniu br. przetransportowała 679 tys. ton ładunków, co oznacza wzrost o 4,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku i o 23,3 proc. w stosunku do września 2017 roku. W tej grupie towarów odnotowano także wzrost przewozów w okresie styczeń-wrzesień - o 5,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku i o 18,8 proc. względem 2017 roku.

Grupa odnotowała we wrześniu 2019 roku także zwiększone rok do roku przewozy koksu i węgla brunatnego. Przewieziono 308 tys. ton tych towarów, co oznacza wzrost o 14,8 proc. w stosunku do września 2018. O 7,2 proc. wzrosły także przewozy w tym sektorze w okresie styczeń-wrzesień 2019 roku w stosunku do dziewięciu miesięcy rok wcześniej.

Spółka poinformowała też, że przed pierwsze dziewięć miesięcy br. pociągi grupy przewiozły 74,6 mln ton towarów, co oznacza spadek o 9,7 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Czytaj także: PKP Cargo będzie produkować wagony

PAP, KG