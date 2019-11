JTI z nową inwestycją w Polsce

Grupa Japan Tobacco International ogłosiła dziś utworzenie Globalnego Centrum Usług Biznesowych w Warszawie. Dzięki tej decyzji, w ciągu najbliższych trzech lat JTI Polska przyjmie do pracy ponad 850 kolejnych pracowników, a całkowite zatrudnienie w firmie przekroczy 3000 osób. Proces rekrutacji będzie wsparty szeroko zakrojoną kampanią promocyjną, podkreślającą najlepsze standardy i warunki pracy oferowane wszystkim pracownikom przez JTI.

Pracownicy Centrum będą odpowiedzialni za wsparcie eksperckie oraz zarządzanie procesami transakcyjnymi wielu obszarów międzynarodowej działalności Grupy JTI, takich jak m.in. finanse, marketing i sprzedaż, ludzie i kultura organizacyjna, badania i rozwój, sprawy prawne i regulacyjne oraz globalny łańcuch dostaw.

Warszawa jest fantastycznym miejscem dla naszego nowego centrum biznesowego. Zespół doskonale wykształconych i utalentowanych pracowników umożliwi dalszy rozwój Grupy JTI w skali globalnej. Polska dysponuje bardzo dobrą infrastrukturą, jest krajem przewidywalnym i zorientowanym na przyszłość. Jestem przekonany, że szeroka oferta, obejmująca m.in. możliwości rozwoju zawodowego, hojny pakiet wynagrodzeń oraz wygodną lokalizację biura w centrum Warszawy, pozwoli nam przyciągnąć najlepszych kandydatów. Skala działalności JTI w Polsce jest naprawdę duża, a teraz jeszcze poszerzamy nasze perspektywy rozwoju” – powiedział Paulo Lopes, dyrektor generalny warszawskiego Centrum.

Globalne Centrum Usług Biznesowych jest kolejną strategiczną inwestycją JTI w Polsce. Tylko w tym roku firma weszła na rynek papierosów elektronicznych z marką Logic Compact oraz rozpoczęła produkcję nowatorskich wyrobów tytoniowych Ploom Tech w swoim kompleksie nowoczesnych fabryk w Starym Gostkowie koło Łodzi. Całkowita wartość inwestycji Grupy JTI w Polsce w ostatniej dekadzie przekroczyła już 800 mln dolarów.

To niesamowita radość móc ogłaszać kolejną strategiczną inwestycję JTI w Polsce w tak krótkim czasie. Jesteśmy zachwyceni umiejscowieniem Globalnego Centrum Usług Biznesowych JTI w Warszawie. Ta decyzja z pewnością wpłynie na podtrzymanie znakomitego trendu rozwojowego JTI Polska - powiedział Andrzej Skubiszewski, Prezes Zarządu JTI Polska.

Prezes dodaje: „jesteśmy przecież najszybciej rosnącą firmą tytoniową na krajowym rynku, w tym roku zostaliśmy uznani pracodawcą nr 1 w prestiżowym rankingu Top Employers Polska, a do tego jako jedyni produkujemy w naszym kraju nowatorskie wyroby tytoniowe. Centrum JTI w Warszawie to kolejny kamień milowy nie tylko dla naszych pracowników, ale i całej polskiej gospodarki. Bardzo się cieszymy, że możemy w ten sposób przyczyniać się do dalszego rozwoju naszego kraju.”

W celu wsparcia rekrutacji do Centrum, JTI inauguruje zakrojoną na szeroką skalę kampanię promocyjną. Będzie ona bazować na haśle #JoinTheIdea. Przez najbliższe miesiące firma będzie docierać do potencjalnych kandydatów za pomocą licznych kanałów komunikacji, przede wszystkim przez media społecznościowe.