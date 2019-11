Sasin: powstanie Ministerstwo Zasobów Narodowych

Ministerstwo Zasobów Narodowych - tak ma się nazywać nowy resort, którym kierować ma Jacek Sasin, ustalił portal wPolityce.pl.

Jak wskazywali politycy Zjednoczonej Prawicy, nowy resort ma sprawować kontrolę nad spółkami skarbu państwa, czy nad mieniem państwowym. Jacek Sasin pytany przed kilkoma dniami o doniesienia medialne i o to czy nowy resort będzie odtworzony na wzór ministerstwa skarbu zaprzeczył.

Gdyby mówić dziś o tym, żeby skoncentrować nadzór nad spółkami państwowymi, to po to, żeby lepiej wykorzystać ich potencjał do rozwoju naszego kraju, a ten jest ogromny powiedział przed kilkoma dniami Sasin.