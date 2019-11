Deweloperzy spodziewają się wzrostu cen mieszkań w 2020 roku

Dom Development spodziewa się wzrostu cen transakcyjnych swoich mieszkań do średnio ponad 500 tys. zł za sztukę w przyszłym roku, co „dobrze wróży wynikom”, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Janusz Zalewski. W III kw. br. 63% mieszkań grupy sprzedało się za ponad 450 tys. zł za sztukę.

W skali grupy w mieszkaniach z trzech najbardziej dochodowych segmentów, czyli w tych, które się zaczynają od 450 tys. zł mieliśmy 63%, czyli prawie 2/3 sprzedaży. Głównie to było za sprawą Warszawy, bo w Warszawie ten udział wynosił 74%, a 1/3 transakcji miała wartości powyżej 650 tys. zł, 62% w Trójmieście i 33% we Wrocławiu. Podawane wartości obejmują cenę mieszkania z wykończeniem, komórką lokatorską i miejscem postojowym.

„Dobrze to wygląda, to są najbardziej dochodowe segmenty. Duży udział sprzedaży w tych segmentach oznacza, że już w końcówce tego roku, a głównie w przyszłym roku, należy się spodziewać, że w wynikach finansowych firmy wartość przychodów na jedno mieszkanie będzie odbiegała znacznie w górę od dotychczasowych średnich. Dotychczas w naszych przychodach pokazywaliśmy ok. 450-460 tys. zł [średnio za lokal], w przyszłym roku będzie to z pewnością powyżej 500 tys. zł. Ponieważ to są segmenty wysokomarżowe, dobrze to wróży przyszłym wynikom finansowym” - dodał Zalewski.

Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2018 r. sprzedał 3,6 tys. mieszkań.

ISBnews, KG