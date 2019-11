UOKiK karze spółkę pracującą przy Nord Stream 2

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył 172 mln zł (równowartość 40 mln euro) kary na Engie Energy Management Holding Switzerland za nieudzielenie informacji podczas prowadzonego postępowania przeciw Gazpromowi i pięciu podmiotom odpowiedzialnym za finansowanie gazociągu Nord Stream 2.

Okazało się, że jedna z firm - Engie Energy - nie chce z nami współpracować. Jeśli po ponownym wezwaniu dalej nie ma współpracy, Urząd ma inne narzędzia. Engie Energy uporczywie i bezpodstawnie odmawiała nam dostępu do dokumentów dotyczących kontaktów między firmą a Gazpromem, więc byliśmy zmuszeni zastosować dostępne nam narzędzie - do 50 mln euro kary za brak współpracy. Ponieważ był to pierwszy raz, to obniżyliśmy karę do 40 mln euro powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał podczas konferencji prasowej.