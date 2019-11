Fragment muru berlińskiego dla Trumpa

Do prezydenta USA wysłano specjalny prezent z okazji 30. rocznicy upadku muru berlińskiego. To 2,7-tonowy element konstrukcji, w nawiązaniu do polityki Donalda Trumpa i jego obietnic o budowie muru na granicy z Meksykiem. Administracja amerykańska nie przyjęła podarku.

Jak podaje Onet, organizator projektu, berlińska pro-demokratyczna organizacja Die Offene Gesellschaft poinformowała Biały Dom o projekcie na początku tego tygodnia. Fragment muru został przekazany wczoraj, Secret Service odrzuciło jednak wyjątkowy podarek.

Chcielibyśmy przekazać wam jeden z ostatnich fragmentów upadłego muru berlińskiego dla upamiętnienia poświęcenia Stanów Zjednoczonych na rzecz budowy świata bez ścian - głosi napis na betonowej płycie, podpisanej przez mieszkańców Berlina.

Fragment muru udało się przetransportować do Waszyngtonu dzięki prywatnym darowiznom, a koszt bryły i jej przewóz „zamknęły się w niskiej, pięciocyfrowej sumie” – podaje Quartz.

Donald Trump nie spełnił jeszcze swojej obietnicy o budowie „dużego, pięknego muru granicznego”, który jak podkreślał, zostanie sfinansowany przez Meksyk. Quartz wylicza, że obietnice amerykańskiego prezydenta kosztowała do tej pory podatników 10 miliardów dolarów, a fragmenty nowo wybudowanego muru są łatwo przekraczane przez meksykańskich przemytników.

ak, onet.pl