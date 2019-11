ponad 500 instalacji czystej energii w Skawinie

Solary, pompy ciepła, fotowoltaika i kotły na biomasę. Ponad 500 takich urządzeń pojawi się na terenie Skawiny. Zmniejszą one zużycie węgla i prądu w domach. Dzięki temu poprawi się jakość powietrza.

Gmina Skawina przystąpiła do programu “Czysta Energia Blisko Krakowa”. Za jego pomocą chce zachęcić mieszkańców do skorzystania z odnawialnych źródeł energii, a konkretnie: solarów, fotowoltaiki, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę. Dlaczego? Bo odnawialna energia jest ekologiczna i darmowa. Dzięki dofinansowaniu w ciągu kilku lat mieszkańcy mogą wyjść na plus z tytułu oszczędności na rachunkach za prąd lub ciepłą wodę. Bez wsparcia finansowego ten zysk nastąpiłby znacznie później.

Dofinansowanie wynosi około 50% kosztu zakupu i zainstalowania urządzenia. Każdy mieszkaniec może otrzymać wsparcie finansowe, decyduje jedynie kolejność zgłoszeń, kryterium dochodowe lub wielkość rodziny nie mają tutaj znaczenia. Zakup i instalacja odnawialnych źródeł energii będą leżały po stronie wykonawcy, który umówi się z mieszkańcem na spotkanie w dogodnym dla niego terminie, sprawdzi, czy dom jest gotowy na instalację, a następnie po dokonaniu reszty formalności, szybko i sprawnie zamontuje urządzenie.

Odnawialne źródła energii będą objęte gwarancją przez 5 lat. Oznacza to, że przez ten czas gmina weźmie na siebie ciężar naprawy i serwisowania urządzeń. Do połowy 2021 roku na terenie Skawiny w ramach dofinansowania pojawią się:

-Instalacje fotowoltaiczne - 128 szt. -Kolektory słoneczne - 154 szt. -Powietrzne pompy ciepła - 21 szt. -Kotły na biomasę - 212 szt.

