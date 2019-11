Kombatanci z 1939 r. zapłacą mniej za gaz

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowało we wtorek, że do programu „Rachunek Wdzięczności” spółka dołącza kombatantów - uczestników wojny obronnej z 1939 r. W ramach programu mogą ubiegać się o dofinansowanie rachunków za gaz do 900 zł rocznie.

Jak przypomniało PGNiG, program „Rachunek wdzięczności” został zainicjowany w 2016 r. i początkowo obejmował uczestników Powstania Warszawskiego. W ramach inicjatywy, otrzymują oni do 900 zł rocznie na rachunki za gaz zakupiony od PGNiG. Jak podkreśliła spółka, w praktyce oznacza to, że wielu z uczestników nie ponosi żadnych kosztów za gaz.

W 2018 r. program został rozszerzony o górników, którzy w stanie wojennym brali udział w strajku w kopalni „Wujek” oraz o ich rodziny. „Teraz, w 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, do programu dołączają żołnierze walczący w wojnie obronnej w 1939 r.” - podkreśliło PGNiG.

Bohaterowie Września 1939 roku, którzy stawili czoła przeważającym siłom dwóch wrogich armii, zasługują na nasz szacunek i uznanie. To od nich rozpoczęła się długa droga, na końcu której czekała wolność Polski - powiedział cytowany w komunikacie spółki prezes PGNiG Piotr Woźniak.

„Pamięć historyczna jest dla nas niezwykle ważna, dlatego chcemy uhonorować kombatantów i przypomnieć społeczeństwu ich zasługi. „Rachunek Wdzięczności” to również ważny element edukacyjny, pomagający kształtować postawy patriotyczne” - dodał Woźniak.

Według danych PGNiG, dotychczas do programu przystąpiło ponad 1100 beneficjentów - 505 bohaterów Powstania Warszawskiego oraz 658 górników z Wujka. Łączna wartość udzielonego im dotychczas wsparcia w postaci ulg w rachunkach za gaz to ponad 1,1 mln złotych.

PAP, KG