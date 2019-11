JKM nie z tego chyba chciałby być znany w Sejmie

W internecie furorę robi zdjęcie posła, który śpi w sejmowych ławach podczas inauguracyjnego posiedzenia. Janusz Korwin-Mikke zasłynął z wielu kontrowersyjnych wypowiedzi. Tym razem milczał… A może milczał znacząco?

W każdym razie, zachowanie Korwina-Mikke nie umknęło uwadze internautów na Twitterze.

Czy to był sen o Warszawie? Sen w ławie na jawie? Na ławie? A jeśli to nie był sen? Jeśli nie sen, to co? W każdym razie Janusz Korwin-Mikke został przyłapany na takiej formie kontemplacji podczas wystąpienia Roberta Winnickiego, kolegi z Konfederacji.

za wPolityce.pl, mw

