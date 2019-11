Najnowsze terminale Pekao w Biedronce i Hebe

Sieć Biedronka oraz Hebe będą kontynuowały dotychczasową, blisko 5-letnią współpracę z Bankiem Pekao w ramach podpisanego właśnie kontraktu na obsługę terminali. Zgodnie z porozumieniem, Pekao będzie wdrażać w sklepach sieci najnowsze rozwiązania z zakresu transakcji bezgotówkowych.

Biedronka i Hebe postanowiły kontynuować dotychczasową współpracę z Bankiem Pekao, który zaproponował najlepsze możliwości do dalszego rozwoju w obszarze terminali płatniczych. W ramach nowej umowy Pekao wprowadzi do wszystkich, blisko 3000 sklepów Biedronka oraz ponad 200 drogerii Hebe nowoczesne urządzenia multimedialne z ekranem dotykowym, które umożliwią wyświetlanie na ekranach treści marketingowych i przyspieszą transakcję.

– W ramach programu cyfrowej transformacji intensywnie rozwijamy nasz biznes płatniczy, stawiając na rozwój nowoczesnych i kompleksowych usług. Kolejna umowa z tak dużą firmą świadczy o tym, że idziemy w dobrym kierunku – mówi Marek Tomczuk, wiceprezes Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Detalicznej. Pięć lat temu Bank Pekao wprowadził do sklepów Biedronka terminale płatnicze i od tamtego czasu konsekwentnie udoskonala obsługę transakcji bezgotówkowych. Od września 2018 roku klienci mogą korzystać z płatności mobilnych BLIK, które cieszą się stale rosnącą popularnością (w Biedronce średnio o ok. 15 proc. miesięcznie). Z kolei obcokrajowcy cenią wdrożenie obsługi przewalutowania transakcji w trybie zbliżeniowym – są one coraz powszechniejsze. Pod koniec sierpnia tego roku, bank uruchomił program poleceń dla klientów biznesowych, promujący terminale płatnicze. W zamian za polecenie innym przedsiębiorcom korzystania z terminali, można odebrać e-kody zakupowe do sieci Biedronka. Więcej o szczegółach promocji na stronie www.zyskujzpekao.pl. Bank Pekao to jeden z najdynamiczniej zmieniających się banków w Polsce. Przechodząc cyfrową transformację, Pekao stawia na zwiększenie znaczenia transakcji bezgotówkowych i zbliżeniowych. Jako jeden z nielicznych oferuje możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów bez konieczności włożenia karty do terminala i możliwość odebrania terminala przez mikroprzedsiębiorcę w oddziale banku w trakcie zawierania umowy.