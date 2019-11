Polskie specjalne strefy ekonomiczne wśród najlepszych

Według rankingu fDi Magazine (grupa Financial Times) w 2019 r. Katowicka oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna znalazły się w grupie najatrakcyjniejszych stref na świecie (odpowiednio 2. i 8. pozycja). Jest to szczególnie duże wyróżnienie na tle innych krajów naszego kontynentu - z europejskich stref tylko nasze znalazły się w pierwszej dziesiątce - ocenia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) została doceniona za to, że od początku 2018 r. zrealizowano w niej aż 66 nowych projektów oraz przeznaczono 1,14 mld EUR na nowe inwestycje w różnych sektorach (w tym motoryzacyjnym, metalurgicznym, chemicznym, tworzyw sztucznych i przetwórstwa spożywczego). Największymi atutami strefy są korzystne położenie i solidna infrastruktura. Korzysta ona z dwóch autostrad, sieci kolejowej, trzech międzynarodowych lotnisk, portu śródlądowego i terminalu przeładunkowego. Poza tym oferuje wysoko wykwalifikowanych pracowników, przygotowanie gruntów inwestycyjnych oraz dostępność obiektów przemysłowych i biurowych. KSSE została także wyróżniona w następujących kategoriach: nowe inwestycje, udogodnienia dla pracowników, ekspansja, transfer technologii oraz przemysł 4.0. - czytamy w komunikacie MPiT.

Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną doceniono z kolei za inicjatywy, takie jak StartUp Spark 2.0 - akcelerator, Strefę RozwoYou i wdrożenie technologii 5G. W 2018 r. jedna trzecia projektów inwestycyjnych w ŁSSE pochodziła od firm, które już tam działały i chciały rozwijać swoją działalność. Niemiecki Haering, producent części motoryzacyjnych, w tym do Mercedesa, BMW, Audi i Volkswagena, zainwestował w strefie prawie 58 mln EUR i obecnie zatrudnia ponad 2150 pracowników. - czytamy także.

Jednocześnie łódzka SSE znalazła się na drugim miejscu w rankingu najlepszych stref dla firm z sektora MŚP. Wskazano tu na dużą powierzchnię magazynową i produkcyjną podzielną na moduły do wykorzystania przez mniejsze firmy. Dodatkowo, ŁSSE jako zagłębie branży AGD, zdobyła nagrodę specjalną w kategorii Appliances. Od początku powstania łódzkiej SEE funkcjonuje tu ponad 20 producentów, w tym Whirlpool, Miele, BSH, a w 2018 r. zainwestował brytyjski Hellyar Plastics. Strefa została także wyróżniona w zakresie dostosowania do 5G, wsparcia startupów, ekspansji, rozwoju umiejętności oraz przemysłu 4.0. - czytamy dalej.

Eksperci z fDi Magazine wyróżnili także Wałbrzyską SSE. W kategorii obsługi dużych podmiotów w Europie uplasowała się ona na drugim miejscu. Ulokowanie korporacji z branży motoryzacyjnej w Wałbrzychu (Toyoty, Mercedes-Benz i Volkswagena) gwarantuje stabilność inwestycji w strefie. Położenie w południowo-zachodniej Polsce daje korzyści w postaci długiej tradycji produkcji przemysłowej w regionie oraz bliskości Niemiec i Czech. Oprócz zwolnień z podatku dochodowego i atrakcyjnych działek inwestycyjnych, WSSE oferuje usługi administracyjne, siłę roboczą, a także wsparcie księgowe oraz dostęp do sieci profesjonalnych dostawców i partnerów. - dodaje ministerstwo.

Specjalne strefy ekonomiczne funkcjonują w Polsce od 1994 r. Od 5 września 2018 roku w nowej formule - Polskiej Strefy Inwestycji (PSI). Dzięki powołaniu PSI zwolnienia podatkowe dostępne są na terenie całego kraju. Oznacza to m.in., że łatwiej mogą z nich korzystać MŚP. - reasumuje MPiT.

Czytaj też: Lotnisko w Katowicach zyskuje na znaczeniu