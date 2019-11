Lasy Państwowe: Będą nowe zasady sprzedaży drewna

Od 6 grudnia zaczną obowiązywać nowe zasady sprzedaży drewna przez LP; 80 proc. puli trafi do przedsiębiorców mających tzw. historię zakupu, 20 proc. będzie dostępne dla wszystkich podmiotów gospodarczych - poinformowały w piątek Lasy Państwowe. Nowe zasady obowiązywać będą 2 lata.

Przedsiębiorstwo wyjaśniło, że w przyszłym roku planowana jest sprzedaż 40,3 mln metrów sześc. drewna, z czego dla przedsiębiorców przeznaczonych będzie 34 mln metrów sześć. Z tej oferty 80 proc. surowca to pula dla przedsiębiorców posiadających tzw. historię zakupu - drewno to będzie oferowane w Portalu Leśno-Drzewnym. Pozostałe 20 proc. będzie sprzedawane w aplikacji e-drewno, dostępnej dla wszystkich podmiotów gospodarczych.

Tym razem regulujemy zasady z góry na dwa lata i ustanawiamy bardzo korzystny dla stałych odbiorców podział puli surowca między procedury sprzedaży w stosunku 80 do 20. Jest to najlepsza propozycja dla zapewnienia stabilności i rozwoju polskiego przemysłu drzewnego bez naruszania podstawowych zasad rynkowych i konkurencji” - wskazał dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny.

Przedsiębiorstwo poinformowało ponadto, że pierwszy etap sprzedaży na Portalu Leśno-Drzewnym rozpocznie się 6 grudnia br. i potrwa do 12 grudnia. W drugiej połowie miesiąca odbędzie się drugi etap i ok. 20 grudnia znane będą wyniki sprzedaży na rok 2020. Pierwsza z dwóch aukcji systemowych w aplikacji e-drewno ruszy po 6 stycznia 2020 roku.

Lasy przypomniały, że po klęsce huraganu z sierpnia 2017 w Borach Tucholskich, gdzie silny wiatr i deszcz powalił drzewa o masie ponad 8,6 mln metrów sześć. większość „poklęskowego” drewna została już zagospodarowana i zaoferowana na rynku w latach 2017-2019. W przyszłym roku planowana sprzedaż drewna ogółem wyniesie 40,3 mln metrów sześć., czyli nieco mniej niż w roku 2019 (40,4 mln metrów sześc.). W 2018 r. na rynek trafiło 44,7 mln metrów sześc. drewna.

Co roku drewno od Lasów Państwowych kupuje ok. 7 tys. krajowych firm. Od lat surowiec oferowany jest przedsiębiorcom na dwóch najważniejszych platformach internetowych: w sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym (umożliwiającej nabycie surowca klientom, którzy kupowali już wcześniej od LP) oraz na aukcjach systemowych w aplikacji e-drewno (dostępne dla wszystkich firm).

Od dawna postulaty części przemysłu drzewnego nakierowane są na zwiększenie puli dla stałych odbiorców z historią zakupów, nawet do proporcji 90:10. Tymczasem LP wskazywały, że tak daleko posunięte ograniczenie dostępu do rynku dla nowych podmiotów, niemających jeszcze historii zakupów, oznaczałoby ryzyko skarg do UOKiK i interwencji Urzędu. Dlatego w nowych zasadach podział ustalono w proporcji 80:20, uwzględniając postulaty przedsiębiorców w największym możliwym zakresie w świetle prawa konkurencji, interesów Skarbu Państwa oraz przemysłu drzewnego (wcześniej podział wynosił 70:30). To jedna z najbardziej znaczących zmian w zasadach sprzedaży na lata 2020-2021” - wyjaśniły Lasy.