Emerycie dostaniesz o 67 zł więcej!

W marcu 2019 roku emerytury i renty wzrosły o 2,86 proc. (chociaż pierwotnie zakładano, że podwyżka będzie wyższa i wyniesie ponad 3,2 proc.). Wszystko wskazuje na to, że w 2020 roku emeryci renciści będą mogli liczyć na jeszcze większy wskaźnik waloryzacji.

102,86 procent wyniósł w 2019 roku wskaźnik waloryzacji rent i emerytur. Sama waloryzacja emerytur i rent służy temu, by siła nabywcza emerytur i rent nie opadała, natomiast jej wskaźnik służy dostosowania wysokości świadczeń do aktualnych warunków ekonomicznych. Świadczenia zostaną podniesione o 3,24 proc., co dotyczy niemal 10 mln seniorów. Razem z obniżeniem podatku PIT oznacza to, że przy średniej emeryturze daje to ok. 67 zł podwyżki co miesiąc.

Do kwoty 2450 złotych brutto emerytury wzrosły w 2019 roku o 70 złotych brutto. Powyżej kwoty 2450 złotych brutto emerytura wzrosła o wskaźnik waloryzacji 2019 (2,86 proc.). Całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego wyniósł w 2019 roku około 7,9 mld złotych.

Ostateczna wielkość wskaźnika waloryzacji będzie znana w lutym 2020 r., kiedy GUS poda stosowne wskaźniki makroekonomiczne za 2019 rok - informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w rozmowie z portalem expressbydgoski.pl. Waloryzacja emerytur 2020. Podstawowe informacje

Sam poziom waloryzacji to składowa wyników w gospodarce za rok ubiegły. Przypomnijmy, że sama waloryzacja jest pokłosiem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, który powiększa się dodatkowo o co najmniej 20 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

Waloryzacja emerytur i rent częściowo rekompensuje seniorom m.in. inflację. Aby ją obliczyć, analizuje się dwa główne czynniki, w tym realny wzrost płac (dane o realnym wzroście płac pracowników) oraz inflację w gospodarstwach emeryckich.

money.pl, DS