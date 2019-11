Seria tragicznych pożarów. Zobacz jak chronić swój dom

Ostatnie dni to informacje o pożarach, w których niestety zginęli ludzie. Listopad to początek sezonu, w którym intensywnie dogrzewamy nasze domy i mieszkania. Nierzadko w użyciu są kozy, różnego rodzaju piecyki oraz – wciąż obecne w wielu mieszkaniach - piece kaflowe. Nawet jeśli nie ma się takich urządzeń w swoich mieszkaniach, to nie wiemy czym dogrzewają się sąsiedzi

Skutki pożaru mogą być więc katastrofalne nawet dla tych, którzy nie prowokują ryzykownych sytuacji. Nie mamy przecież wpływu na to czym dogrzewają się sąsiedzi, ani na to czy ktoś nie zaśnie z papierosem Także dla nas wielkim kłopotem będzie pożar w mieszkaniu obok czy kilka pięter wyżej. Po pierwsze dramatyczne mogą być szkody wyrządzone przez ogień. Spalone meble, zniszczony sprzęt AGD i RTV oraz podłogi. Inna rzecz to szkody spowodowane gaszeniem ognia. Straż pożarna nie może przecież dbać o to, by chronić naszą nieruchomość przed zalaniem. Niestety nie mamy wpływu na żywioły. Mamy natomiast wpływ na to, by zminimalizować powstałe w ich wyniku problemy.

Tylko ubezpieczenie mieszkania da gwarancję pokrycia kosztów remontu mieszkania, które ucierpiało w wyniku pożaru – mówi Maciej Krzysztoszek z LINK4 i dodaje, że koszt rocznej polisy może wynieść 208 złotych*– LINK4 ma w ofercie polisę „all risk” czyli ubezpieczenie mienia od wszelkiego ryzyka. Są to nie tylko pożary, ale też zalania oraz kradzież z włamaniem. Polisa LINK4 Dom chroni też mienie ruchome czyli np. meble i sprzęt, a też nieruchome, to znaczy podłogi czy stałe wyposażenie łazienek. Ochroną obejmowana jest również piwnica, strych czy miejsce parkingowe – wyjaśnia Krzysztoszek. W pakiecie jest pakiet Assistance czyli pomoc fachowców tj. elektryk czy hydraulik. Ofertę można rozszerzyć także o OC w życiu prywatnym, przydatne wówczas, gdy zalejemy sąsiadów czy my lub nasze dzieci zniszczą należące do nich mienie. Szczegóły oferty, a także wyłączenia i ogólne warunki ubezpieczenia w pakiecie LINK4 Dom dostępne są na stronnie www.link4.pl, oraz pod numerem 22 444 44 44.

Ostateczny koszt polisy uzależniony jest od czynników takich jak m. in. powierzchnia ubezpieczanej nieruchomości, rok budowy, piętro na którym się znajduje, zakres ochrony. Konsultantów LINK4 warto zapytać o zniżki np. dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.

*Składka 207,29 zł została wyliczona dla mieszkania własnościowego o pow. 50 m2, położonego na II piętrze, w budynku wybudowanym w 2007, znajdującego się w Łodzi, brak szkód przez ostatnie trzy lata. Suma ubezpieczenia mieszkania (mury i stałe elementy) od wszelkiego ryzyka – 200 tys. zł.

Suma ubezpieczenia mienia ruchomego od wszelkiego ryzyka – 20 tys.