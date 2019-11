Polacy nie kupują pochopnie

Polacy są ostrożni i nie kupują pochopnie. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Wonga Polska, aż siedmiu na dziesięciu z nas najpierw szuka w internecie informacji o sprzęcie RTV i AGD, a dopiero później decyduje się na zakup.

Według badania lubimy wygodę zakupów online, możliwość porównywania artykułów oraz atrakcyjne ceny internetowe produktów AGD i elektroniki domowego użytku. Jednak blisko połowa z nas nadal woli tego typu zakupy zrobić w tradycyjnym, stacjonarnym sklepie.

Nowa wyprzedażowa tradycja

W Polsce na dobre zadomowił się zwyczaj organizowania wyprzedaży. Black Friday, czyli Czarny Piątek wypada w tym roku 29 listopada. W pierwszy poniedziałek po tym święcie zakupów nadchodzi kolejne - Cyber Monday, w którym sklepy internetowe organizują wielkie wyprzedaże.

Tradycyjnie Black Friday to święto wyprzedaży w sklepach stacjonarnych. Tego dnia w Stanach Zjednoczonych króluje sprzedaż elektroniki i różnego rodzaju sprzętu do domu. W poniedziałek duże akcje rabatowe organizują sklepy internetowe. W Polsce Black Friday i Cyber Monday wyglądają nieco inaczej. Specjalne ceny są oferowane niekiedy cały tydzień i akcja jest bardziej popularna w sieci. W tych dniach Polacy często kupują gwiazdkowe prezenty. Najczęściej wybieranymi kategoriami są ubrania oraz sprzęt AGD i RTV – mówi Aneta Gergont-Gałązka, dyrektor marketingu w Wonga Polska.

W koszyku zakupowym przodują w nim: odzież (60 proc. wskazań), książki (32 proc.), sprzęt i akcesoria komputerowe (27 proc.), kosmetyki (27 proc.), sprzęt RTV/AGD (25 proc.), gry (15 proc.). Czytaj więcej: Około 1/3 Polaków robi zakupy przez Internet.

Polak kupuje telewizor przez internet

Z badań Cyfrowe zwyczaje Polaków przeprowadzonych dla Wonga Polska wynika, że aż siedmiu na dziesięciu Polaków przygotowuje się do zakupu artykułów RTV i AGD wykorzystując do tego internet. Najpierw szukamy informacji w sieci, czytamy opinie użytkowników i sprawdzamy testy na Youtube. Tylko 12 proc. z nas wybiera znaną z czasów sprzed internetu drogę zakupową, czyli wycieczkę do sklepu stacjonarnego i podjęcie decyzji na miejscu.

36 proc. Polaków po sprawdzeniu testów w internecie woli obejrzeć produkty RTV i AGD w sklepie tradycyjnym i tam je kupić. 13 proc. korzysta wyłącznie ze sklepów stacjonarnych, wspomagając się opinią sprzedawcy lub znajomych. Druga połowa z nas (48 proc.) deklaruje, że elektronikę i artykuły gospodarstwa domowego woli kupić online. - Z badań Cyfrowe zwyczaje Polaków wynika, że Polacy są ostrożni. Sprawdzają recenzje AGD w internecie, nie kupują pod wpływem emocji. Prawie połowa wybiera najlepszą cenowo ofertę w sieci. Część z nas najpierw szuka recenzji sprzętu online, a część konsultuje się ze sprzedawcą w sklepie i woli obejrzeć produkt na żywo, a następnie wrócić do e-zakupów. Świadczy to o naszej oszczędności, umiejętności szukania okazji oraz dużej popularności sklepów internetowych w tej kategorii zakupów. Jednak pozycja sklepów stacjonarnych przy zakupach RTV/AGD wciąż jest wyjątkowo silna, szczególnie wśród kobiet – mówi Aneta Gergont-Gałązka.

Kobiety znacznie częściej na pytanie o zwyczaje zakupowe odpowiadają: „Szukam informacji o sprzęcie RTV i AGD w internecie, ale następnie oglądam i kupuję go w sklepie stacjonarnym”. Taką ścieżkę zakupów wybiera 44 proc. kobiet, a tylko 29 proc. mężczyzn, którzy w badaniach częściej wskazują na finalizację zakupów w sieci niż tradycyjnym sklepie. Kolejne 13 proc. korzysta wyłącznie z tradycyjnych sklepów i nie korzysta z internetu.

Co ciekawe wiek wcale nie sprawia, że stronimy od zakupów online. Tylko 10 proc. Polaków w przedziale 45-55 lat przy zakupie produktów RTV i AGD kieruje się od razu do sklepu stacjonarnego, w którym ogląda artykuły i finalizuje zakupy. Z grupy wiekowej 20-34 lata na takie zakupowe rozwiązanie decyduje się o 4 proc. więcej osób. To w tej grupie wiekowej jest najwyższy odsetek osób, które przy zakupach RTV/AGD nie wspierają się w ogóle internetem - młodsi okazują się w tym aspekcie bardziej konserwatywni. Wygoda i cena – przewaga e-zakupów Dwie trzecie osób biorących udział w badaniu ceni sobie możliwość czytania opinii innych użytkowników sieci o sprzęcie RTV i AGD oraz możliwość dokonania wyboru na ich podstawie. Internet przede wszystkim oferuje wygodę i większy wybór. Polacy zwracają także uwagę na koszty. 58 proc. z nas uważa, że zakupy online bardziej się opłacają, ponieważ sklepy w sieci mogą zaoferować lepsze ceny elektroniki i artykułów gospodarstwa domowego.

Przewaga sklepów internetowych tkwi także w przejrzystej ofercie. Do wyboru mamy tysiące produktów AGD i sprzętu elektronicznego domowego użytku. Klienci zdają sobie sprawę, że w sklepie stacjonarnym nie ma możliwości zaprezentowania wszystkich możliwych opcji wyboru. Internet pomieści niezliczoną ilość zdjęć i opisów, a dodatkowo może zaoferować porównywarki parametrów technicznych i ciekawe testy zwykłych użytkowników, a także profesjonalistów – mówi dyrektor marketingu w Wonga Polska.

Kochamy zakupy online, ale nie kurierów

Przed kupowaniem sprzętu RTV i AGD w internecie zniechęca nas obawa przed uszkodzeniem paczki w transporcie. Produkty elektroniczne i AGD są znacznie droższe niż inne kategorie często kupowane online, np. kosmetyki i ubrania. Jednocześnie dużo łatwiej o uszkodzenie przez kuriera paczki z delikatną elektroniką. Z tego powodu aż 40 proc. badanych boi się czy sprzęt dojedzie do nich w nienaruszonym stanie.

Badanie Cyfrowe zwyczaje Polaków przeprowadzone przez Kantar na zlecenie Wonga jest pierwszym z cyklu badań, które przedstawiają, jak Polacy kupują i korzystają z usług w internecie. W cyklicznym badaniu Wonga będzie sprawdzać także poziom zaufania, jakim darzymy internetowe usługi i zakupy.

ak, Wonga