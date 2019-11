Deloitte: Polska rodzina przeznaczy na święta średnio 1 521 zł

W tym roku na prezenty, żywność, podróże oraz spotkania z najbliższymi Polacy zamierzają przeznaczyć średnio 1 521 zł, czyli o 5% więcej r/r, wynika z badania „Zakupy świąteczne 2019”, przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte. Z roku na rok rośnie także znaczenie zakupów internetowych. Prawie jedną trzecią budżetu świątecznego pozostawimy w sklepach online.

Średnia dla wszystkich badanych krajów wynosi 1 988 zł, czyli o 3,3% więcej niż rok temu. W Polsce przede wszystkim wzrosną wydatki na artykuły spożywcze. Nasi badani oceniają, że na jedzenie wydadzą więcej o 7,8% w stosunku do zeszłego roku. Z kolei wydatki na prezenty wzrosną o 6,5% - powiedział partner, lider zespołu ds. sektora dóbr konsumenckich Deloitte Michał Pieprzny, cytowany w komunikacie.

Kolejny rok z rzędu Polacy deklarują, że na prezenty przeznaczą nieco więcej niż na żywność. Pierwsza kategoria pochłonie 36% (547 zł) bożonarodzeniowego budżetu, podczas gdy jedzenie 524 zł (34%). Na podróże i spotkania towarzyskie planują wydać odpowiednio 324 i 126 zł. Polaków do wydawania więcej skłaniają przede wszystkim akcje promocyjne (44%) i fakt, że dysponują większymi środkami niż rok wcześniej (28%), podano również.

Polacy kolejny rok z rzędu pozytywnie oceniają sytuację gospodarczą. Aż 69% z nich uważa obecny stan gospodarki za zadowalający lub neutralny. Oprócz Polski powyżej europejskiej średniej optymizmu, która wynosi 64%, są jeszcze Holendrzy, Niemcy i Portugalczycy. Naszym zdaniem, zauważalny optymizm wynika przede wszystkim z tego, że Polacy coraz lepiej oceniają swoje możliwości finansowe. Aż 73% badanych deklaruje, że ich sytuacja finansowa poprawiła się lub jest na tym samym poziomie, co w ubiegłym roku. Patrząc w przyszłość, widzimy jednak wyraźnie, że odsetek osób myślących optymistycznie o polskiej gospodarce spada o 16 pkt proc. - dodał dyrektor w dziale strategii marki Deloitte Jan Kisielewski.

Największa grupa, bo 38% respondentów, wybierze się po prezenty między 1 a 15 grudnia. Jedna piąta z zakupami wstrzyma się niemal do ostatnich dni przed Wigilią. Z kolei jedna czwarta prezenty kupi lub kupiła już w listopadzie.

Pomimo, że grudzień nadal jest ulubionym miesiącem na świąteczne zakupy, duża część Polaków planuje zrobić zakupy wcześniej. Wydaje się to logicznie powiązane z faktem, że rośnie pula zakupów świątecznych online, które po zakupie muszą dotrzeć do kupujących kurierem. Black Friday, nowe wydarzenie w zakupowym kalendarzu Polaków, z roku na rok zyskuje na popularności. Jednak nie jest to główna okazja do zakupów świątecznych, co może wynikać z faktu, że kluczowym kryterium wyboru prezentu nie jest promocyjna cena - stwierdziła menedżer w dziale konsultingu Deloitte Agnieszka Szapiel.

Wydatki w kanale offline stanowią większość świątecznego budżetu Polaków (68%), przy czym wzrosły one o 6,1% w porównaniu do zeszłego roku. Dla porównania średnia dla wszystkich badanych krajów wynosi 2,6%. Z kolei e-commerce rośnie w Polsce wolniej niż w reszcie badanych krajów (2,7% vs 4,8%). Stanowi on 32% wszystkich świątecznych wydatków w Europie, zwiększając się o około 5% w porównaniu do ubiegłego roku.

Internet odgrywa coraz większą rolę w kreowaniu naszych pomysłów na zakupy i przygotowania bożonarodzeniowe. W tym roku co prawda połowa badanych uda się po prezenty do sklepów stacjonarnych, jednak to o 8 pkt proc. mniej niż rok temu - podkreślił Kisielewski.

Jedna trzecia Polaków zdecyduje się na zakup prezentów w sklepach internetowych, ale takich, które mają również oddziały stacjonarne, a 28% w platformach e-commerce. Rośnie rola kanałów mobilnych. Aż 37% respondentów do zakupu upominków użyje smartfonu lub tabletu, to o 10% więcej niż rok temu.

Do zakupów online najbardziej przekonuje nas dostawa do domu (62%), szeroki asortyment (58%) oraz to, że nie mamy poczucia straty czasu (58%). Ważna jest także możliwość łatwego porównania ceny (57%). Z kolei za największą zaletę zakupów tradycyjnych uważamy możliwość natychmiastowego odebrania kupionego produktu (77%), politykę wymiany i zwrotów (76%), ochronę danych osobowych (75%) oraz możliwość uzyskania fachowej porady od sprzedawcy (74%)” - czytamy dalej.

W sklepach stacjonarnych za zakupy bożonarodzeniowe zamierzamy płacić kartą płatniczą (66%) oraz gotówką (53%). Z kolei w sklepach internetowych najczęściej wybierzemy kartę oraz cyfrowe portfele (po 40%).

Badanie online przeprowadzono w dniach 16 września - 11 października 2019 roku, wśród blisko 7,2 tys. respondentów w przedziale wiekowym od 18 do 65 lat. Tegoroczna edycja analizuje dane z ośmiu krajów europejskich (Niemcy, Włochy, Holandia, Polska, Portugalia, Rosja, Hiszpania i Wielka Brytania).

(ISBnews)SzSz