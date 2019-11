E-handel coraz popularniejszy

Łączna wartość zakupów polskich internautów (B2C commerce sales) wzrośnie w tym roku o 25 proc. do 11,64 mld euro (ok. 50 mld zł), a przeciętny e-nabywca wyda na zakupy internetowe ok. 2 800 zł w tym roku, wynika z raportu „Ecommerce Report: Poland 2019” przygotowanego przy współudziale SAP.

Udział sprzedaży komercyjnej B2C w PKB utrzymuje tendencję rosnącą w każdym roku - czytamy w raporcie.

SAP prognozuje, że udział sprzedaży B2C w relacji do PKB wyniesie 2,31 proc. w 2019 roku wobec 1,92 proc. w 2018 r. Z raportu wynika, że 61 proc. badanych Polaków robi zakupy w sklepach internetowych, a 77 proc. korzysta z internetu.

W 2018 roku najaktywniejszą grupą klientów dokonujących zakupów w internecie były osoby pomiędzy 25. a 34. rokiem życia (33 proc. wobec 29 proc. rok wcześniej), osoby w wieku 35-49 stanowiły z kolei 25 proc. kupujących wobec 30 proc. w 2017 roku. Najmniejszy odsetek nabywców online to osoby powyżej pięćdziesiątki - 12 proc. (spadek o 1 pkt proc wobec 2017 roku). Najmłodsza wiekowo grupa klientów online w wieku 15-24 lata stanowiła 31 proc.

Odzież i akcesoria są najchętniej kupowaną w e-sklepach grupą produktów. Tego typu transakcji dokonuje 64 proc. e-konsumentów. Na drugim miejscu wśród najczęściej kupowanych zdalnie towarów są książki, filmy i muzyka (54 proc.), a na trzecim i czwartym odpowiednio bilety do kin i teatrów (51 proc.) oraz obuwie (44 proc.) - czytamy w raporcie.

Autorzy raportu prognozują, że ponad 25 mln Polaków do 2023 roku będzie dokonywało zakupy online.

ak, ISBnews