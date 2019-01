Design to także historia broni palnej

Design trudno jest zdefiniować. Może posługując się cytatem, warto przyjąć taką oto definicję tej aktywności człowieka:

Jeśli przez design rozumiemy zamysł, to wtedy wszystko, co kiedykolwiek wykonały ludzkie ręce, zostało zaprojektowane. W tych kategoriach gliniany garnek uformowany tysiące lat temu (…) jest produktem designu dokładnie tak samo jak samochód koncepcyjny czy iPhone. Sam design jednak – jako specjalistyczna praktyka, różna od procesu wytwarzania i odrębna od sztuki i rzemiosła – ma historię o wiele krótszą, datującą się od rewolucji przemysłowej.

Design spotykamy we wszystkim co nas otacza – od wystroju wnętrza po samochody, maszyny, ale i w dobrze zaprojektowanej książce. Krój pisma komputerowego pisma to też już design, jak i kształt telefonu oraz jego etui. Tak naprawdę design, a właściwie wzornictwo towarzyszyło człowiekowi od dawien dawna. A świadome podejście do dobrego wzoru, funkcjonalności, kreowania marki produktu, zaczęło się kształtować już u zarania rewolucji przemysłowej, czyli od około połowy XVIII wieku.

Okazuje się, że broń palną również wyznacza historię designu. Może nie jest to odkrywcze w normalnym świecie, ale w ten krak, gdzie broń każe nam się kojarzyć ze wzajemnym się mordowaniem, jest o cokolwiek odkrywcze. Chociaż wcale mnie to nie dziwi.

Każdy kto nie ulegając lewicowej narracji, zainteresował się chociaż trochę bronią palną, musi dostrzegać, że każda broń ma swój właśnie design. Zamysł, formę, coś co ja bym nazwał charakterystycznym wyglądem.

Jest broń, która swoim designem utrwaliła się na wieczne czasy. Jest broń, która pojawia się i za jakiś czas, nikt o jej designie nie będzie pamiętał. Nawet w każdym narodzie da się odszukać charakterystyczny design, właściwy dla kultowej dla narodu broni palnej. W Polsce będzie to charakterystyczne po wsze czasy VIS, w USA pistolet wz. 1911 i tak dalej.

Nie da się zaczarować rzeczywistości, broń to normalny przedmiot towarzyszący cywilizowanemu człowiekowi, który w kulturze, w cywilizacji w designie tworzonym przez człowieka, podlega takim samym mechanizmom jak np. samochód.

Cieszę się, że wpadła mi w ręce książka pt. „Historia designu” Wydawnictwa Arkady. W zakresie broni palnej dostrzegłem drobny błąd tam gdzie opisywany jest karabinek AK. Kto chce niech książkę kupi i błędu szuka… Może tak zachęcę, jest czym w tej książce oczy nacieszyć.