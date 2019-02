Etat i własna firma? To się opłaca!

Jeśli rodzi się w Twojej głowie pomysł na własny biznes, a pracujesz na etacie, nie podejmuj pochopnych decyzji. W wielu branżach można pogodzić pracę na etacie z prowadzeniem firmy, zwłaszcza na etapie wdrażania nowych idei. Czy to się opłaca? Stanowczo tak! Zobacz, co musisz wiedzieć o kosztach takiego rozwiązania i dlaczego warto połączyć etat z własną firmą, nawet w czasach „małego ZUSu”

Pracując na umowę o pracę i prowadząc własną działalność gospodarczą zyskujesz sporo przywilejów, zarezerwowanych praktycznie tylko dla tej wąskiej grupy przedsiębiorców. Pierwszym, zdecydowanie najważniejszym plusem, są składki ZUS. Kto o nich nie myśli, zakładając własną firmę? Jak się okazuje, godząc etat z własną działalnością, podlegasz składkom na ubezpieczenia społeczne ze stosunku pracy. W praktyce oznacza to, że co miesiąc opłacasz jedynie ubezpieczenie zdrowotne. Generuje to koszty w wysokości ponad 340 złotych. W perspektywie dużego ZUSu czy chociażby preferencyjnych składek wynoszących ponad 500 złotych rozwiązanie to jest kuszące! Co więcej, płacenie wyłącznie składki zdrowotnej nie jest ograniczone czasowo, tak jak inne ulgowe płatności ZUS.

Jest jeden warunek

Aby opłacać comiesięczne składki w wysokości zaledwie ponad 300 złotych, musisz spełnić jeden warunek. Jest nim otrzymywanie co najmniej minimalnego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę. Obecnie wynosi ono 2250 złotych. Nie ma tutaj znaczenia wymiar etatu, na jaki jesteś zatrudniony. Pracując na umowę o pracę i otrzymując co miesiąc przynajmniej minimalne wynagrodzenie, możesz skorzystać z możliwości opłacania tylko składki zdrowotnej. Oczywiście masz prawo dobrowolnie opłacać resztę składek jako przedsiębiorca.

Jeśli posiadasz kilka umów o pracę, ale żadna z nich nie opiewa na kwotę minimalnego wynagrodzenia, masz jeszcze jedną szansę. Przepisy nie określają bowiem, iż minimalne wynagrodzenie musi być pozyskiwane tylko z jednej umowy. Liczy się ich suma oraz fakt, czy każdego miesiąca otrzymujesz tę „magiczną” kwotę.

Jeszcze podatki!

Pracując na etacie nie masz możliwości wyboru sposobu opodatkowania – zawsze obowiązują zasady ogólne. Łącząc jednak etat z działalnością, możesz wybrać sposób opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Jak się okazuje, zdecydowanie najwygodniejszym i najczęściej wybieranym jest opodatkowanie na zasadach ogólnych. Dlaczego najwygodniejsze? Wszystko za sprawą tego, że roczne rozliczenie podatkowe dokonujesz na jednej deklaracji PIT-36, podając tylko odpowiednie kwoty w określonej części dokumentu. Nie możesz zapomnieć także o formularzu PIT/B, który stanowi załącznik do PIT-36. Korzystając z tego sposobu rozliczenia nie tracisz także prawa do preferencyjnego rozliczenia dochodów małżonków czy osób samotnie wychowujących dzieci.

Połączenie etatu z prowadzeniem własnej działalności jest bardzo korzystne pod względem finansowym, o ile oczywiście otrzymujesz wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w wysokości co najmniej minimalnej pensji. Zanim złożysz więc wypowiedzenie, przemyśl czy Twój biznes można połączyć z etatem i korzystaj z udogodnień przewidzianych dla tej grupy osób!

Ewa Czech