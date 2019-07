Czego potrzebuje dziś mała firma? Strategii mobilnej

Hasło „strategia mobilna” brzmi jak element korporacyjnego planu rozwoju biznesu, ale właśnie tego potrzebują dziś polskie małe i średnie przedsiębiorstwa. Chodzi po prostu o dotarcie z przekazem na ekrany smartfonów konsumentów. Na szczęście naprawdę nie potrzeba dziś do tego skomplikowanych narzędzi - wystarczy prowadzona z pomysłem strona na Facebooku i nieco wiedzy zaczerpniętej “u źródła”

Dziś wyjmujemy nasze smartfony z torebek i kieszeni nawet 30 razy dziennie, a mobile jest kanałem, który absorbuje najwięcej naszego czasu. Według badań w 2019 roku są to 122 minuty dziennie, podczas gdy w 2013 roku było to zaledwie 35 minut. Ogromną siłą urządzeń mobilnych jest aktywne angażowanie użytkownika, bo smartfon to dziś centrum zarządzania naszym życiem.

Szkolenia online

To tam prowadzimy rozmowy, tworzymy grupy i wydarzenia, czytamy wiadomości, znajdujemy rozrywkę, ale też, co kluczowe w kontekście marketingowym – podejmujemy decyzje zakupowe. W Polsce ponad 15 mln osób regularnie korzysta z Facebooka za pośrednictwem smartfona. Małe i średnie firmy mogą precyzyjnie trafiać z informacjami o swoich produktach i usługach do zainteresowanych nimi odbiorców bez względu na to, czy działają w skali lokalnej, szukają klientów w całej Polsce, czy też za granicą.

Aby pomóc polskim firmom maksymalnie efektywnie wykorzystać potencjał narzędzi reklamowych Facebook stworzył platformę e-learningową Blueprint, która zawiera dziesiątki darmowych kursów - od najprostszych, wyjaśniających podstawowe zasady tworzenia atrakcyjnych reklam na urządzenia mobilne, po bardziej zaawansowane, dotyczące strategicznego planowania oraz budżetowania kampanii reklamowych.

Polska domena - promocja w social media

Czwarta rewolucja przemysłowa opiera się na nowych technologiach i szybko zmieniającym się świecie. Żeby osiągnąć sukces, trzeba być odważnym i szybko podejmować czasami ryzykowne decyzje. Trzeba się uczyć, poznawać rynek i dzięki temu osiągać przewagi w walce z konkurentami. Takie są małe i średnie firmy, które są dziś w awangardzie innowacji - są otwarte na zmiany i nie boją się testowania różnych rozwiązań, także w obszarze marketingu cyfrowego.

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że polscy przedsiębiorcy są w europejskiej czołówce i z powodzeniem będą potrafili wykorzystać tę wiedzę i aktualne trendy. Jak pokazuje badanie zrealizowane przez Facebooka wspólnie z firmą badawczą Morning Consult, aż 73 proc. polskich przedsiębiorstw wykorzystuje Facebooka do działań biznesowych. To najwyższy wynik wśród przebadanych państw (Niemcy, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Polska, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone).

Rozwój technologii mobilnych zdemokratyzował marketing. Dziś zarówno największe globalne marki, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa mają dokładnie takie same możliwości i narzędzia docierania do swoich klientów - przy proporcjonalnych dla swojej skali nakładach. Dzięki temu znajdują swoich klientów, ponosząc racjonalne koszty; mają także możliwość pełnego pomiaru tego, jak ich działania wpływają na sprzedaż firmy. Z kolei darmowe szkolenia umożliwiają każdemu przedsiębiorcy zostać specjalistą od marketingu w sieci.