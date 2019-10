Wyrok TSUE wzmocni gospodarkę

Teza głoszona przez banki, że gospodarka straci 60 mld zł na odwalutowaniu toksycznych kredytów jest nieprawdziwa. To tylko i wyłącznie zagraniczni akcjonariusze banków utracą przyszłe, niezrealizowane i bardzo wysokie zyski. Konsumenci wplątani w toksyczne kredyty odzyskają wolne środki – zarówno te już nadpłacone do banków, jak i te, których nie będą musieli zapłacić w przyszłości. To napędzi popyt konsumpcyjny, na czym zyska cała gospodarka

W ostatnim czasie Przewodniczący KNF w związku z zamierzoną sprzedażą mBanku zapowiedział, że jego zdaniem wychodzący z rynku polskiego akcjonariusz mBanku powinien zabezpieczyć także interesy kredytobiorców. Tymczasem kredytobiorcy byłego GE Money banku podnoszą, że takiej reakcji zabrakło, gdy w 2016 roku KNF zgodziła się na przejęcie BPH przez Alior Bank i pozostawienie w BPH głównie toksycznych kredytów. Zawiedzeni czują się także kredytobiorcy Deutsche Bank, który bez kredytów frankowych został przejęty przez Santandera. Banki masowo ograniczają swoją potencjalną odpowiedzialność i chcą uniknąć konsekwencji wyroku TSUE.

Toksyczny portfel kredytów został już przeceniony albo pominięty przy przejęciu Nordea przez PKO BP, polskiego Raiffeisena przez BGŻ BNP Paribas, BPH przez Alior, czy Deutsche Banku przez Santandera oraz Euro Banku przez Millennium. Podmioty, które po tych przejęciach pozostały z toksycznymi kredytami, nie są w stanie zagrozić gospodarce – a przecena banków frankowych (Millenium czy mBank) na GPW częściowo już się dokonała. Teraz możliwe, że przed kredytobiorcami będzie próbował uciec mBank. Inne – jak np. ING mają mały portfel, a PKO BP ostatnio zapowiedział, że przy jego przychodach, potencjalny wyrok TSUE nie jest dla niego groźny. Straszenie zapaścią, jaką od kilku miesięcy stosują banki i powiązani z nimi eksperci oraz instytucje, w tym ZBP, nie ma pokrycia w faktach. Działania te są nakierowane wyłącznie na wywieranie nacisku na sądy, władze w Polsce czy Brukseli. Sądy nie mogą dać się zastraszyć, bo to sądy przez swoje wyroki mają kształtować pożądane uczciwe postawy na rynku – w szczególności na rynku usług finansowych dla konsumentów, który nie jest regulowany i przez to narażony na różnorakie zwyrodnienia. I w tym momencie aktualizuje się ogromna rola sądów, które – jeśli mają zachować swoją pozycję – muszą orzekać niezależnie od lobby bankowego – podkreśla mec. Barbara Garlacz.

W szczególnie trudnej sytuacji są kredytobiorcy, którzy dochodzą roszczeń od banku BPH, który tak jak Getin Noble, jest objęty programem naprawczym. To właśnie klienci tego banku w szczególności powinni być objęci ochroną przez sądy.

W razie nieważności nie będą oni mogli prawdopodobnie odzyskać nadpłaconej kwoty powyżej otrzymanego kapitału. Bank jasno wskazuje w sprawozdaniu finansowym za 2017 i 2018 rok, że w razie trudnej sytuacji finansowej, która mogłaby doprowadzić do jego uporządkowanej restrukturyzacji w myśl tzw. dyrektywy BRRD, nastąpi jego likwidacja.