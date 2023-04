PO zarzuca spółkom dojenie Polaków. Orlen odpowiada PO

PO robi to ponownie! Prawdopodobnie liczy na to, że Polacy zapomnieli już jak bardzo zaangażowane były państwowe spółki, zarówno w walce z pandemią COVID-19 jak i w pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. Ale Orlen dłużny nie pozostaje i punktuje

Dlaczego firmy państwowe w tym imperium Obajtka mają któryś kwartał z rzędu robić rekordowe zyski, a my mamy płacić rekordowo wysokie ceny za produkty tych monopoli państwowych? Wiedząc, że pandemia i wojna to czynniki proinflacyjne, tym bardziej trzeba było podejmować decyzje, aby ceny energii były możliwie niskie - brzmi twitt na profilu PO na Twitterze

W odpowiedzi koncern przypomina, że aż 14 mld zł zł z zysków Orlenu poszło na obniżenie cen gazu dla gospodarstw domowych, szkół i szpitali.

Z zysków, jakie osiągnął PKN ORLEN w 2022 roku, przeznaczamy blisko 14 mld złotych na zamrożenie cen gazu w 7 mln polskich gospodarstwach domowych i ponad 36 tys. podmiotów wrażliwych - jak szkoły, żłobki, czy szpitale. Przeznaczamy także 6 mld złotych na dywidendę dla naszych akcjonariuszy, a resztę zysków na inwestycje. Od początku 2023 roku, obniżyliśmy cenę gazu dla biznesowych klientów cennikowych, z niecałych 800 zł/MWh na ok. 300 zł/MWh. Nie byłoby to możliwe bez finansowych możliwości połączonego koncernu - gaz zakupuje się w kontraktach długoterminowych. Zatem Państwa sugestie są co najmniej nietrafione - brzmi odpowiedź PKN Orlen.