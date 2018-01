Powstaje grupa robocza polsko-niemiecka dot. problemu odbieranych dzieci. Taka propozycja padła ze strony Niemców - powiedział w niedzielę wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik

Jak podkreślił wiceszef resortu sprawiedliwości na antenie TVP Info, podczas rozmówców z przedstawicielami niemieckiego rządu sygnalizował, że należy doprowadzić do porozumienia między krajami, żeby w takich sytuacjach chronić dobro dziecka.

Jedna z głośnych spraw, jakie miały ostatnio miejsce, dotyczy kilkumiesięcznej Marceliny, córki Polaków z Hamburga, która w połowie października ubiegłego roku została zabrana przez niemiecki Urząd do spraw Młodzieży Jugendamt. Dziewczyna ma wrócić do rodziców po spełnieniu warunków ugody zawartej przed sądem. Interwencję w tej sprawie podjęło polskie ministerstwo sprawiedliwości.

Polskich obywateli mieszka w Niemczech dzisiaj ponad 800 tys. Takie sprawy były, są i będą. Ważne natomiast, żeby zawsze chronić dobro dziecka, a dobro dziecka to bycie przy rodzicach - zaznaczył Wójcik.

W jego ocenie obecnie istnieje potężna luka w prawie wspólnotowym, które nie reguluje przypadków odebrania dzieci i umieszczenia ich w rodzinie zastępczej.

Każde państwo we własnym zakresie, na postawie przepisów krajowych, decyduje o tym, gdzie to dziecko może być umieszczone. Jest postępowanie sądowe i dziecko trzeba umieścić w rodzinie zastępczej, i niestety brak uregulowań unijnych powoduje, że te dzieci są umieszczane, np. w Niemczech w rodzinach niemieckich, czasami rodzinach tureckich, a my mówimy: najważniejsza jest tożsamość dziecka - podkreślił Wójcik.