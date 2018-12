Utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy

Spośród przebadanych w Polsce pracodawców, 13% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia w I kw. 2019 r., 5% zamierza redukować etaty, a 79% nie planuje zmian personalnych, podano w raporcie „Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia”, przedstawionym przez agencję zatrudnienia ManpowerGroup.

To sprawia, że prognoza netto zatrudnienia, czyli wyrażona w procentach różnica pomiędzy liczbą pracodawców deklarujących wzrost i spadek zatrudnienia wynosi +8%, zaś poddana korekcie sezonowej sięga +12%. W praktyce oznacza to, że popyt na pracowników w okresie styczeń-marzec wciąż będzie bardzo silny - czytamy w komunikacie. Polski rynek pracy jest stabilny, a prognozy potwierdzają, że firmy jeszcze nie nasyciły się nowymi pracownikami i w najbliższych miesiącach nadal możemy się spodziewać dużej rywalizacji o kadry. Jest to szczególnie widoczne w produkcji przemysłowej, która od lat jest najbardziej stabilnym sektorem rynku w Polce i cieszy się najbardziej optymistycznymi prognozami pracodawców” - powiedziała dyrektor generalna ManpowerGroup Iwona Janas, cytowana w komunikacie.

Podkreśliła, że ManpowerGroup zbadało - w kontekście zatrudniania pracowników z Ukrainy - planom pracodawców za naszą zachodnią i południową granicą, gdzie rządy pracują nad złagodzeniem procedur związanych z pracą obcokrajowców.

Odnotowane tam prognozy zatrudnienia są jednak o kilka punktów procentowych niższe, co w praktyce oznacza, że szanse na znalezienie nowej pracy będą tam zdecydowanie mniejsze niż w Polsce” - stwierdziła Janas.

Jak pokazuje raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”, firmy przemysłowe (prognoza netto zatrudnienia +21%) oraz związane z branżą logistyczną i transportem (+20%) są w czołówce pracodawców, którzy w pierwszym kwartale 2019 roku najczęściej będą poszukiwać nowych pracowników. Plany związane ze znacznym powiększaniem swoich zespołów deklarują też pracodawcy z branży budowlanej (+15%), związanej z kopalniami i przemysłem wydobywczym (+14%) oraz handlem (+12%). Najmniejsze chęci zatrudnienia nowych pracowników zadeklarowały firmy związane z energetyką, gazownictwem i wodociągami (+2%) oraz restauracje i hotele (+5%). W ujęciu rocznym plany rekrutacyjne polskich firm poprawiły się w sześciu sektorach rynku, pogorszyły się w dwóch a dla jednego z nich pozostają bez zmian.

Wśród sześciu uwzględnionych w raporcie ManpowerGroup regionów Polski najlepsze perspektywy zatrudnienia wskazali pracodawcy z południowej (+16%) i południowo-zachodniej (+15%) Polski. Kandydaci poszukujący pracy powinni też zwrócić uwagę na województwa we wschodniej (+13%) i północno-zachodniej (+12%) Polsce, gdzie na początku roku powinni mieć sprzyjającą sytuację. Najsłabsze, ale nadal korzystne dla kandydatów i pracowników perspektywy zatrudnienia wskazały firmy zlokalizowane w północnej części naszego kraju (+9%). W stosunku do pierwszego kwartału 2018 roku plany rekrutacyjne poprawiły się w trzech regionach, w jednym pogorszyły się, a w dwóch pozostały bez zmian - czytamy dalej w komunikacie.

Polska z prognozą zatrudnienia na poziomie +12% jest piątym rynkiem w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) gdzie w pierwszym kwartale 2019 roku będzie najłatwiej o pracę. Najbardziej optymistyczne prognozy wskazali pracodawcy ze Słowenii (+19%), Grecji (+18%), Węgier (+15%) i Rumunii (+15%). Najmniejsze chęci na powiększanie swoich zespołów wykazały firmy w Szwajcarii (+2%), Hiszpanii (+3%) i we Włoszech (+3%), podano także.

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców związane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Badanie jest przeprowadzane od ponad 55 lat, aktualnie wśród 60 000 pracodawców w 44 krajach. Raport dla I kwartału 2019 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych od 17 do 30 października 2018 r. W Polsce wyniki raportu ManpowerGroup publikowane są od II kwartału 2008 r. Badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej grupie co najmniej 750 pracodawców.

