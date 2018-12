Wiceminister finansów nieświadoma luki VAT

W 2008 r. sytuacja finansów publicznych wydawała się bardzo stabilna, nie wskazywano, że cokolwiek złego dzieje się z podatkami - powiedziała w środę przed komisją śledczą ds. VAT była wiceminister finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska powołując się na raport MFW z tego roku.

Zajdel-Kurowska mówiła m.in. o roli departamentu polityki finansowej i analiz. Wskazała, że w związku z tym, iż podatki pośrednie i bezpośrednie są głównymi składowymi przychodów budżetu, „to trudno, żeby ten departament się tym nie zajmował”.

Wyjaśniła, że departament oceniał też scenariusze czy skutki różnych rozwiązań podatkowych.

Jeżeli była dyskusja na szczeblu rządowym , to ten departament był odpowiedzialny za przygotowanie analiz od strony makroekonomicznej i planistyczne - powiedziała.

Odwołała się do raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego z 2008 r., który wówczas - konserwatywnie - oczekiwał wzrostu dochodów budżetu państwa w tym roku o 2 pkt proc. PKB.

Oczywiście, szacowano też wzrost wydatków budżetowych o kwotę 2,9 proc. PKB i że deficyt budżetu państwa zwiększy się z 1,5 proc. PKB do 2,3 proc. PKB. Wciąż wydawało się, że to jest bardzo stabilna sytuacja. Natomiast na pewno nie wskazywano, że cokolwiek złego dzieje się z podatkami - powiedziała Zajdel-Kurowska.

Dlatego - jak poinformowała - w 2008 r. departament ten nie przygotowywał jakiś szczegółowych analiz dotyczących spadku „tych miesięcznych wskaźników”.

Wojciech Murdzek (PiS) pytał, czy nie zapłaciliśmy wysokiej ceny za to, że jedne raporty były brane pod uwagę, a inne nie.

Można powiedzieć, że w takim razie zawiodły wszystkie instytucje światowe, wszyscy ekonomiści się pomylili, ponieważ doszło do najgłębszej recesji na świecie w roku 2009, której nikt nie przewidział. Doszło do upadku wielu instytucji finansowych, czego nikt nie przewidział i doszło do trendów w gospodarce światowej, w polityce pieniężnej, których też wcześniej nikt się nie spodziewał. Sytuacja zaskoczyła wszystkich - zaznaczyła Zajdel-Kurowska.