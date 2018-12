Niemcy nie radzą sobie z deportacjami

Minister spraw wewnętrznych RFN Horst Seehofer zapowiedział zmianę przepisów umożliwiającą stosowanie aresztu wobec migrantów, których podanie o azyl zostało odrzucone. Ma to im uniemożliwić ukrywanie się przed policją i unikanie deportacji.

Jeśli mamy kogoś deportować, to powinniśmy go zatrzymać, tak by w wyznaczonym momencie nie okazało się, że zniknął - powiedział w wywiadzie opublikowanym w środę przez dziennik „Passauer Neue Presse” szef niemieckiego MSW i zarazem przewodniczący bawarskiej partii CSU Horst Seehofer.

Deportacje często kończą się obecnie fiaskiem, bo ci, których mamy wydalić z kraju, ukrywają się, a policja nie jest w stanie ich zlokalizować - tłumaczył polityk.