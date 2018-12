Wałbrzyskie Mieszkania plus najtańsze na rynku

Wałbrzyskie Mieszkania plus będą tańsze od tych na lokalnego rynku, bowiem średnia cena najmu wynosi 18,8 zł za m kw. - powiedział członek zarządu PFR Nieruchomości Tomasz Górnicki. Potwierdził to także prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej wskazując, że obecnie najem w tej lokalizacji sięga nawet 40 zł za m kw.

Czynsz w mieszkaniach do wynajęcia w tej okolicy, na Podzamczu i na Piaskowej Górze, wynosi od 20 do nawet 40 zł za metr kwadratowy - wskazuje Szełemej.

Zatem - jak ocenia - stawki czynszu, które będą oferowane dla najemców Mieszkania plus są „bardzo atrakcyjne”.

Szczególnie biorąc pod uwagę to, że są to mieszkania w idealnym stanie, gotowe do zamieszkania i bardzo luksusowo wykończone - podkreślił prezydent.

Jak mówił Górnicki, średni czynsz najmu w ramach Mieszkań plus w Wałbrzychu wyniesie 18,8 zł za m kw.

Najtaniej za metr kwadratowy zapłaci najemca 3-pokojowego mieszkania - 18 zł. Umowa zawierana z najemcą w ramach Mieszkania plus, jest poza tym dużo bezpieczniejsza niż te zawierane na rynku komercyjnym. Nie ma ryzyka, że czynsz nagle wzrośnie, albo umowa zostanie bez powodu rozwiązana - podkreślił członek zarządu PFR Nieruchomości.

Górnicki przypomniał, że aby starać się o najem w Mieszkaniu plus, konieczne jest posiadanie zdolności czynszowej. Różni się ona od zdolności kredytowej m.in. tym, że do zdolności czynszowej wliczane jest świadczenie 500 plus.

Zdolność czynszowa w Mieszkaniu plus jest czymś zupełnie odmiennym od zdolności kredytowej. Tzw. zdolność czynszowa określa możliwości finansowe rodziny pod kątem terminowego opłacania czynszu mieszkania o danym metrażu. Przy wyliczaniu tej zdolności PFR Nieruchomości bierze pod uwagę np. świadczenie 500 plus, co nie ma miejsca w przypadku zdolności kredytowej - przypomniał członek zarządu PFR Nieruchomości Tomasz Górnicki.

To, czy najemca spełnia kryteria finansowe będzie można sprawdzić na stronie www.mieszkaniepluswalbrzych.pl, która ruszy 18 grudnia 2019 roku. Na tej stronie znajdzie się kalkulator do wyliczania zdolności czynszowej, a także wszystkie informacje dotyczące wałbrzyskiego Mieszkania plus.

Nabór do lokali Mieszkania plus w Wałbrzychu rozpocznie się 18 grudnia br. Przewidywany czas oddania do użytkowania to I kwartał 2019 roku.

Mieszkanie plus to rządowy program, który ma sprawić, by na rynku było więcej dostępnych cenowo mieszkań. Istotnym elementem programu są zmiany w prawie, służące usprawnieniu realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwiększeniu dostępności gruntów pod budowę mieszkań i pozyskaniu przez inwestorów dodatkowego kapitału.

Od stycznia 2019 r. wzorem zamożniejszych państw UE, niżej uposażonym najemcom będą przysługiwać również dopłaty do czynszów najmu, w tym również najmu z opcją dojścia do własności.

Oprócz zmian w prawie, mających stworzyć ramy dla realizacji inwestycji, utworzono wehikuł inwestycyjny, nazwany Funduszem Sektora Mieszkań dla Rozwoju. Aktywami Funduszu zarządza PFR Nieruchomości. Fundusz na zasadach komercyjnych inwestuje w nowe projekty mieszkaniowe - zarówno w małych, jak i dużych miastach.

Fundusz prowadzi analizy lokalizacji zgłoszonych przez samorządy, spółki Skarbu Państwa oraz podmioty prywatne, które mogą umożliwić budowę ponad 117 tys. mieszkań. Obecnie to 406 projektów o wartości 33 mld 693 mln zł.

W ramach Mieszkania plus jest realizowanych blisko 10 tys. mieszkań. Oddano już do użytku 480 mieszkań w Białej Podlaskiej, gminie Jarocin oraz Kępnie. W pierwszym kwartale przyszłego roku najemcy wprowadzą się do Mieszkania plus w Gdyni, Wałbrzychu oraz Kępicach.

PAP, MS