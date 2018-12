Co piąta firma transportowa chce zatrudniać

W ciągu najbliższych trzech miesięcy 21% firm z branży związanej z transportem i logistyką chce powiększać swoje zespoły, 3% chce je zredukować, a 74% nie przewiduje żadnych zmian, wynika z raportu Manpower pt. ” Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”.

Prognoza netto zatrudnienia, czyli wyrażona w procentach różnica pomiędzy firmami, które przewidują wzrost i spadek zatrudnienia wynosi +18%, a poddana korekcie sezonowej +20%. Tak dobry wynik uzyskano ostatnio 5 lat temu, w pierwszym kwartale 2014 roku (+23%). W stosunku do poprzedniego kwartału prognoza poprawiła się o 8 pkt proc., a w ujęciu rocznym o 13 pkt proc.

W badaniu uwzględniono również dane dla 26 rynków z regionu EMEA. Prognoza dla polskiego sektora transportu i logistyki jest drugą najwyższą w regionie. Zestawienie krajów, gdzie w I kwartale nadchodzącego roku, w analizowanym sektorze, będzie najłatwiej o pracę otwiera Słowenia (+23%), Polska (+20%) oraz Rumunia (+19). Prognozy najmniej sprzyjające osobom poszukującym pracy odnotowano w Turcji (-4%), w Wielkiej Brytanii (-2%) i Holandii (-1%).

Na europejskim rozwoju branży e-commerce korzysta również Polska, coraz więcej globalnych firm logistycznych i dystrybutorów e-commerce przenosi swój biznes do Polski z powodu nadal atrakcyjnych dla nich kosztów pracy. Takiemu trendowi pomaga coraz lepsza infrastruktura drogowa w naszym kraju. Z drugiej strony rosnące wynagrodzenia w Polsce sprawiają, że siła nabywcza polskich gospodarstw domowych również wrasta, przez co wydają więcej między innymi w sieci, co wprost przyczynia się do wzrostów w transporcie i logistyce, bo właśnie tą drogą odbywa się dystrybucja produktów. Rozwój handlu internetowego w Europie opartego coraz częściej o polskie magazyny może też złagodzić skutki ewentualnego spowolnienia gospodarczego, które będzie łagodniejsze dla polskiego transportu i logistyki. W takiej sytuacji handel tym bardziej będzie przenosił się do atrakcyjniejszego kosztowo kanału, czyli do internetu, a operatorzy logistyczni oraz potentaci e-commerce, dążąc do optymalizacji kosztowej łańcucha dostaw, mogą preferować realizacje zamówień za pośrednictwem polskich centrów dystrybucyjnych - skomentował Sadowniczyk.