Revolut wprowadza polskie wsparcie

Polska jest pierwszym rynkiem, na którym Revolut wprowadza lokalny język do obsługi klienta - czat w aplikacji w języku polskim. Fintech oferuje już także karty i konta, które są rozpoznawane jako polskie - ułatwi to zasilanie ich przelewami bankowymi i uprości wypłaty z bankomatów, podała spółka.

Polska jest jednym z najważniejszych rynków dla Revolut i chcemy, by nasi użytkownicy realizowali transakcje w najprostszy możliwy sposób. Dzięki karcie i kontu, które są rozpoznawane jako polskie, łatwiej wypłacimy pieniądze, zapłacimy kartą oraz ustawimy stały przelew z banku lub od pracodawcy – powiedział, cytowany w komunikacie, country manager Revolut w Polsce Karol Sadaj.

Konto ma polskie numery, wydawana karta Mastercard rozpoznawana jest jako polska, a na pytania na czacie czekają polskojęzyczni konsultanci.

Sadaj dodał, że Revolut stanie się również bardziej dostępny dla osób, które nie posługują się językiem angielskim - będą one mogły skorzystać ze wsparcia w języku polskim na czacie w aplikacji.

To naturalny krok z uwagi na fakt, że w naszym centrum usług w Krakowie pracuje większość spośród 600 pracowników firmy. Obecnie już ponad 350 osób – podkreślił.

Revolut otrzymał w ub. tygodniu europejską licencję bankową. Otwiera to drogę do wprowadzenia nowych usług w przyszłości - pożyczek, inwestycji, depozytów - chronionych do kwoty 100.000 euro w ramach europejskiego systemu gwarancji depozytów. Paszportowanie licencji na europejskie rynki może potrwać wiele miesięcy, ale prace nad tym już trwają.

Rok 2018 rozpoczęliśmy na polskim rynku z grupą 30 tysięcy klientów. Obecnie społeczność użytkowników Revolut liczy ponad 280 tysięcy osób. Dziękujemy naszym klientom w Polsce za rekomendacje, wzajemną pomoc i zaufanie. Zrobimy, co w naszej mocy, by w dalszym ciągu rozwijać aplikację, usprawniać support, wprowadzać nowe produkty i lokalizować je pod kątem polskiego rynku - powiedział Sadaj.

Przez ostatnich 12 miesięcy Revolut rósł z dużą dynamiką. Fintech otwiera między 8.000 a 10.000 nowych kont dziennie i procesuje transakcje o wartości przekraczającej 4 mld USD miesięcznie. W zakresie przychodów firma zanotowała pięciokrotny wzrost rok do roku i osiągnęła pierwszy raz w skali miesiąca próg rentowności w grudniu 2017 roku.

