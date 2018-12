PGNiG kupi od Amerykanów 2 mln ton LNG

PGNiG oraz firma Port Arthur LNG, spółka zależna Sempra Energy, podpisały 20 letnią umowę zakupu i sprzedaży LNG czyli skroplonego gazu ziemnego . Na jej podstawie polska spółka kupi rocznie 2 mln ton LNG (ok. 2,7 mld m.szesc. po regazyfikacji). Kontrakt daje możliwość PGNiG albo skierowanie transportu do Polski, albo odsprzedanie na globalnym rynku.

Formuła cenowa umowy oparta jest o cenę LNG notowaną na amerykańskim indeksie Henry Hub.

To co najważniejsze w tej umowie to pewność i gwarancja dostaw, która jest bardzo ważnym elementem takich kontraktów. Nie istnieje tu ryzyko przerwania dostaw czego nie gwarantował nam Gazprom – podkreślił Piotr Woźniak prezes PGNiG.