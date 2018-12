Nadal brakuje wykwalifikowanych pracowników

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej wyniósł w grudniu 107,6, co oznacza, że spadł w porównaniu do listopada tego roku, kiedy to wynosił 108,1, ale wyższym niż rok temu w grudniu (105,6) – podaje GUS. We wszystkich prezentowanych rodzajach działalności najbardziej odczuwane są trudności związane z kosztami zatrudnienia.

Jak informuje Urząd, wskaźnik ten od marca 2017 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej. Wartość składowej - odnoszącej się do budownictwa oraz handlu detalicznego - w grudniu osiągnął poziom wyższy niż w listopadzie. Wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na dodatnim poziomie, choć niższym niż w listopadzie 2018 r., a w budownictwie jest na poziomie dodatnim, nieco wyższym od notowanego w listopadzie.