Lotnisko Chopina zostanie rozbudowane

Ministerstwo Obrony Narodowej przekaże w dzierżawę Przedsiębiorstwu Państwowemu „Porty Lotnicze” ok.8,5 tys. m .kw. płyty na Lotnisku Chopina - zakłada porozumienie podpisane przez wiceministrów infrastruktury oraz obrony narodowej. Dzięki temu będzie można stworzyć nowe stanowiska postojowe dla samolotów.

Teraz ten fragment płyty jest wykorzystywany przez wojsko.

Mikołaj Wild, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej podpisali w środę w Warszawie porozumienie w sprawie przekazania terenu o powierzchni ok. 8,5 tysiąca metrów kwadratowych w dzierżawę PPL - poinformował w czwartek w komunikacie PPL.

Jak dodano, porozumienie zostało podpisane przy udziale Agencji Mienia Wojskowego, Stołecznego Zarządu Infrastruktury i PPL, które zarządza Lotniskiem Chopina.

Podpisanie porozumienia daje PPL możliwość przebudowy północnej części terminalu, w którym znajduje się strefa dla pasażerów podróżujących do krajów poza Schengen - czytamy w komunikacie.

Oznacza to, że pozyskany teren umożliwi m.in. utworzenie nowych stanowisk postojowych dla samolotów pasażerskich - ośmiu samolotów typu C (np. Boeing 737) lub w zależności od potrzeb: trzech samolotów typu E (np. Boeing 787) i dwóch samolotów typu C.

Lotnisko tłumaczy, że przebudowa portu jest niezbędna, aby mógł on obsłużyć rosnący ruch pasażerski.

Przepustowość Lotniska Chopina dramatycznie się kurczy. Obecnie w momencie tzw. szczytów wykorzystujemy 100 proc. naszych zasobów. Należy pamiętać, że przepustowość nie ogranicza się wyłącznie do dróg startowych - dotyczy to także pozostałych elementów infrastruktury - powiedział cytowany w komunikacie Piotr Rudzki z Biura Prasowego Lotniska Chopina.

Na początku roku szef PPL Mariusz Szpikowski mówił, że warszawskie Lotnisko Chopina planuje zwiększyć przepustowość, rozbudowując terminal; dzięki temu powstanie ponad 40 nowych miejsc dla samolotów określonego typu. Jak mówił wówczas, „kluczem do rozbudowy portu jest porozumienie z Ministerstwem Obrony Narodowej”. Porozumienie to miało zakładać przejęcie od wojska fragmentu płyty, która jest przez nie wykorzystywana.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W ciągu jedenastu miesięcy 2018 roku odprawiło 16,5 mln pasażerów. W sezonie zima 2018/2019 port oferuje 114 połączeń regularnych i 40 czarterowych.

Na podst. PAP