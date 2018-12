PKP PLK zainwestuje środki z EBI

Środki, które PKP PLK otrzyma w ramach dofinansowania wynoszącego 1,8 mld zł i 2,5 mld zł kredytu z EBI, kolejowa spółka przeznaczy na realizację inwestycji - poinformował prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

Wszystkie środki finansowe jakie uzyskujemy przeznaczone są na realizację inwestycji. To nie są środki przeznaczone na wydatki własne PKP PLK. Przeznaczamy je na to, co jest potrzebne dla realizacji inwestycji krajowych - powiedział Merchel.

Środki, które otrzymujemy i będziemy otrzymywać, są bardzo istotne w celu uzupełnienia różnicy pomiędzy cenami oferowanymi przez wykonawców a kosztorysowymi w organizowanych przetargach. Te środki finansowe powinny nam wystarczyć, aby w najbliższych tygodniach zlikwidować małą +zadyszkę+, jaką obserwowaliśmy jeśli chodzi o podpisywanie umów - dodał.