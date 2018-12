Strategie na 2019 rok i dalej

Przed nami bardzo ważny rok 2019: kampanie wyborcze, realizacja zapowiedzianych i rozpoczętych przez rząd Zjednoczonej Prawicy programów: od Mieszkania Plus, przez uruchomienie Pracowniczych Planów Kapitałowych, nową Strategię Rynku Kapitałowego, programy inwestycyjne – choćby Krajowy Program Kolejowy, aż po zręby Polityki Energetycznej do 2040 roku – w styczniowej edycji „Gazety Bankowej” przegląd najważniejszych konkretnych strategicznych projektów gospodarczych dla Polski. Nowe wydanie najstarszego polskiego miesięcznika ekonomicznego w sprzedaży od czwartku 27 grudnia.

„Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju ogłoszona przez rząd przynosi już wymierne efekty. Wytyczenie kierunków rozwojowych, zaakcentowanie najważniejszych elementów gospodarczej gry i wskazanie pułapek pozwoliło i nadal pozwala odwoływać się do tego dokumentu nie tylko ministrom, ale także, a może przede wszystkim spółkom skarbu państwa i instytucjom publicznym. Czas zatem na strategie związane z najistotniejszymi resortami, z najważniejszymi inwestycjami – by kolejne lata pozwoliły na realizację planu, który wpłynie na utrzymanie wysokiego wzrostu gospodarczego w Polsce i wykorzystanie go w prawdziwej ofensywie inwestycyjnej ” – pisze w tekście „Zaplanuj, realizuj, aktualizuj i znów planuj” Maciej Wośko, redaktor naczelny „Gazety Bankowej”. Miesięcznik omawia w raporcie konkretne rozwiązania projektowanej strategii dla rynku kapitałowego, uchwalonej ustawy o PPK oraz założeń wieloletniej strategii energetycznej i transportowej.

Znaczenie dla gospodarki Polski nowej strategii dla rynku kapitałowego omawia Piotr Rosik w tekście pt. „Rynek kapitałowy potrzebuje strategii jak powietrza”: „Polski rynek kapitałowy nie rozwija się tak, jak się spodziewano. Jego problemy są liczne, począwszy od małej płynności giełdy, przez zbyt duże obciążenia regulacyjne emitentów czy ciężary kosztowe domów maklerskich, a skończywszy na aferach podkopujących do niego zaufanie. (…) W 2018 roku pojawił się jednak promyk nadziei.(…) W grudniu 2018 r. wciąż trwały prace nad ostateczną wersją strategii. Minister finansów Teresa Czerwińska na Kongresie Rynku Kapitałowego podkreśliła, że resort skupia się m.in. nad wypracowaniem zachęt podatkowych dla uczestników rynku kapitałowego.(…) Kierunek proponowanych zmian jest taki, by GPW przyciągała głównie europejskie małe i średnie spółki, szczególnie te którym po brexicie nie będzie wygodnie na giełdzie londyńskiej. By to zrobić, GPW musi stać się tania i nowoczesna Polski rynek kapitałowy ma się stać głównym motorem rozwoju polskiej gospodarki, a przy okazji GPW liderem w regionie Europy Środkowej.”.

„Gazeta Bankowa” informuje w styczniowym wydaniu o rozstrzygnięciu edycji 2018 dwóch konkursów ubezpieczeniowych. I tak Ubezpieczeniowym Menedżerem Roku został Paweł Surówka, prezes PZU SA. W specjalnym wywiadzie pt. „Myślimy nie tylko o sobie” szef największej spółki ubezpieczeniowej w Polsce i lider jednej z największych w regionie grup finansowych mówi: „Nasza rola jako Grupy PZU, sięga daleko poza nasz podstawowy biznes: chcemy pomagać polskim firmom, bankom, polskiej gospodarce, by odważniej pojawiały się na światowym rynku”. „Wychodzimy z założenia, że sukces każdej polskiej firmy jest też sukcesem PZU” - podkreśla prezes Paweł Surówka w wywiadzie, w którym wskazuje kierunki ekspansji spółki oraz plan wykorzystania najnowszych technologii w jej planach biznesowych.

Marek Siudaj w tekście „Rodzinny biznes? Nie, dziękuję” wskazuje, że pojawia się dla polskiej gospodarki istotna bariera rozwojowa: chodzi o sukcesję w firmach rodzinnych: „Gospodarczych podmiotów z tożsamością rodzinną w Polsce jest nieco ponad 800 tys. i wytwarzają one 18 proc. PKB (…) zaczyna brakować przedsiębiorców, którzy skłonni byliby przejąć funkcjonującą firmę i pokierować nią”.

Funkcjonująca już ustawa o sukcesji jest korzystnym rozwiązaniem, ale polski problemy z sukcesją to echo zjawisk obecnych w całej Europie „ We Francji tuż po studiach tylko 0,8 proc. dzieci właścicieli firm rodzinnych chce przejmować biznes rodziców. W Anglii zaś jest to 1,4 proc., zaś w Portugalii – dokładnie 0 proc.” - stwierdza Marek Siudaj.

Wskazuje, że polskie małe firmy może czekać proces przejmowania i konsolidacji. „Na Zachodzie tylko 30 proc. firm istnieje w drugim pokoleniu właścicieli jako rodzinne. Pozostałe albo kończą działalność albo się sprzedają”.

W najnowszym numerze „Gazety Bankowej” przeczytamy także o tym, jak inwestorzy mogą wygrać z nadchodzącą falą podwyższonej inflacji, o prawdach i mitach związanych z możliwą upadłością banków, o tym, czym będą szantażować i straszyć hakerzy w 2019 roku, o Rosji, która planuje zmienić się na gospodarczą twierdzę, o nadchodzącej chmurze z kredytami i o pomyśle władz polskiego futbolu na „repolonizację” składów drużyn Ekstraklasy.

