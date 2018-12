LOT z tytułem Najlepszej Linii w Europie Wschodniej

21 grudnia br. PLL LOT zdobyły tytuł „Najlepszej Linii w Europie Wschodniej” przyznawany przez amerykański magazyn Global Traveler - poinformowało w czwartek biuro prasowe LOT-u. Polski przewoźnik wyprzedził m.in. rosyjski Aeroflot czy węgierski Wizzair.

Jak wyjaśniono, że nagroda przyznawana jest przez czytelników Global Travelera, czyli znawców branży i osób, które często podróżują.

Nagroda to dowód na to, że LOT jest docenianą i coraz bardziej rozpoznawalną linią na rynkach międzynarodowych - podkreślił LOT.

Uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody w niemal 70 kategoriach odbyła się w Los Angeles. LOT po raz drugi zdobył tytuł „Najlepszej Linii Wschodniej Europy”, wyprzedził w rankingu Aeroflot, Wizzair czy Croatia Airlines (chorwackie linie lotnicze).

Jesteśmy dumni z wyróżnienia przyznanego w prestiżowym rankingu amerykańskiego magazynu Global Traveler. To ważna nagroda, która świadczy o rosnącej popularności i rozpoznawalności LOT-u również za Oceanem. Intensywny rozwój połączeń krótkiego i dalekiego zasięgu, nowoczesne samoloty, które stale pozyskujemy oraz wysoka jakość obsługi na pokładzie sprawiają, że LOT jest dzisiaj ulubioną linią pasażerów w podróżach do i z najszybciej rozwijającego się regionu Europy - CEE. To kolejny dowód, że kierunek, który obraliśmy trzy lata temu wprowadzając strategię rentownego wzrostu był słuszny - powiedział cytowany w komunikacie rzecznik LOT Adrian Kubicki.

Przypomniał, że PLL LOT obsłużą w tym roku 8,8 mln pasażerów, czyli dwukrotnie więcej niż w 2016. W 2019 r. ma być to już 10 mln osób.

Polski przewoźnik został również wyróżniony w kategorii „Najlepsze nowe połączenie lotnicze” za uruchomienie w maju br. bezpośrednich rejsów z Nowego Jorku do Budapesztu.

Global Traveler jest amerykańskim magazynem skierowanym do grupy wysokiego stopnia menedżerów amerykańskich często podróżujących wewnątrz USA i po całym świecie. Najlepsi zostali wybrani w wyniku otwartych ankiet wypełnionych przez czytelników Global Traveler w okresie od 1 stycznia do 30 września 2018r.

LOT oferuje obecnie 107 połączeń. Od początku 2016 r. ogłosił uruchomienie 66 bezpośrednich rejsów m.in. z Warszawy do Miami, Los Angeles, Newark, Seulu, Tokio i Singapuru, z Budapesztu do Nowego Jorku i Chicago, z Krakowa do Chicago i z Rzeszowa do Newark.

SzSz (PAP)