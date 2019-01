Pierwszy milion zł premii w LINK4 Kasa Wraca

Ostatniego dnia 2018 roku padł pierwszy milion zł na liczniku wygenerowanych premii w programie LINK4 Kasa Wraca. W telematycznejpromocji udział wzięło już prawie 29 tys.kierowców, a kolejnych przybywa.

Od startu usługi w kwietniu 2017 roku do programu przystąpiło prawie 29 tys. kierowców, którzy z regularnie włączoną aplikacją przejechali ponad 56,4 mln km. O pozytywnych doświadczeniach mówią nie tylko uczestnicy biorący udział w promocji, ale także statystyki. Ponad 8 na 10 klientów telematycznych LINK4 podejmuje decyzję o kontynuowaniu ubezpieczenia w tej formule.

Telematyka jest ważną częścią naszej oferty, dzięki której możemy nawiązać trwałe relacje z naszymi klientami. Bo to działa w dwie strony – my otrzymujemy informacje o stylu jazdy określonej grupy klientów, a w zamian przekazujemy informację zwrotną, jakimi są kierowcami i co ewentualnie mogą poprawić, żeby jeździć bezpieczniej i bardziej ergonomicznie – tłumaczy Katarzyna Wojdyła, członek zarządu LINK4.

Promowanie bezpiecznej jazdy jest jednym z kluczowych wyznaczników w programie. Płynna i przepisowa jazda przekłada się na bezpieczeństwo wszystkich uczestników drogowych, a przy okazji pozwala zaoszczędzić na amortyzacji części, np. klocków hamulcowych, czy na zużyciu paliwa. Potwierdzają to opinie uczestników programu, które spływają do firmy w trakcie trwania promocji.

Z nowego stylu jazdy zauważam takie korzyści, że na pewno jeżdżę bezpieczniej, bo staram się mocno do tych 55km/h redukować w terenie zabudowanym, gdzie wcześniej sam bym siebie wyśmiał (…). Jeżdżę przez to wolniej, spokojniej, bezpieczniej, ale nie dłużej. Za to dość znacznie taniej, bo na samym zużyciu paliwa widzę ok. 20proc. mniej i to już jest realna, znacząca oszczędność, zważywszy, że trasa, o której piszę,to ok. 90 proc. moich łącznych przebiegów – pisze w komentarzu jeden z uczestników programu.

Kasa naprawdę wraca

W programie Kasa Wraca kierowcy posiadający ubezpieczenie komunikacyjne OC lub pakiet OC i AC w LINK4 mogą zdobywać premie finansowe za bezpieczny styl jazdy. Analiza uwzględnia przejechany dystans, płynność jazdy i teren, po którym ubezpieczony się porusza. Na jej podstawie uczestnik jest klasyfikowany do odpowiedniego profilu, co decyduje o wysokości przyznanej premii finansowej. Ich sumę po roku ubezpieczeni mogą zamienić na zwrot części składki za polisę lub zniżkę przy zawarciu kolejnej umowy, nawet do 30 proc. Dotychczasowy rekordzista otrzymał zwrot w wysokości 1,2 tys. zł.

Analizę stylu jazdy umożliwia specjalny moduł Kasa Wraca w aplikacji NaviExpert, który jest partnerem projektu. Każdy, kto zdecyduje się na ubezpieczenie samochodu w LINK4, otrzymuje taką nawigację gratis.

Myśląc o zasadach programu chcieliśmy tak skonstruować ofertę, żeby nasi klienci otrzymali namacalne korzyści już na starcie, właśnie w postaci darmowego dostępu do cenionej na rynku nawigacji, a kolejne profity budowali już w oparciu o swoje doświadczenia na drogach. A te są imponujące, bo w nieco ponad półtora roku nasi klienci wygenerowali w wyniku swojej jazdy milion zł premii – zauważa Patrycja Kotecka, dyrektor pionu marketingu LINK4.

Wzrost generowanych premii w programie szczególnie zauważalny jest po pierwszym roku działania promocji. To efekt wysokiego poziomu odnowień polis komunikacyjnych wśród klientów telematycznych. 85 proc. z nich decyduje się kontynuować ubezpieczenie w LINK4 i swój udział w programie Kasa Wraca.

Zalety promocji Kasa Wraca dostrzegają nie tylko klienci, ale też eksperci. W listopadzie 2018 roku telematyczne rozwiązanie LINK4 zajęło pierwszemiejsce w rankingu Polskiego Radia „Lubię, bo polskie”. Nagroda została przyznana w kategorii „Najlepsza Polska Usługa 2018”. Wcześniej, jury konkursu „Lider 2017” wyróżniło program w kategorii „Bankowość i Inne instytucje finansowe”.