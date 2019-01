Powstaje nowy sojusz. Bruksela przerażona

Spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z szefem MSW Włoch, wicepremierem Matteo Salvinim będzie służyło wymianie poglądów jak powinna funkcjonować Unia Europejska - powiedział w piątek szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin.

O planowanym spotkaniu prezesa PiS z szefem MSW Włoch jako pierwsza poinformowała w czwartek włoska „La Repubblica”. Według gazety celem spotkania jest zainicjowanie sojuszu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Rzeczniczka PiS Beata Mazurek potwierdziła, że 9 stycznia w Warszawie odbędzie się takie spotkanie.

Nie potwierdziła jednak, że rozmowy dotyczyć mają tematów związanych z wyborami do PE.

Sasin został zapytany przez dziennikarzy w Sejmie, jaki jest cel spotkania Kaczyński-Salvini, odpowiedział: „Celem jest rozmowa, dyskusja, wymiana poglądów”.

My nie zakładamy w tej chwili na pewno tego, że to spotkanie ma przynieść jakiś określony cel, jakieś porozumienie, dojście do jakiejś wspólnej konkluzji i będzie to pierwsze spotkanie obu polityków - dodał.