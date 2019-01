Amerykanie uderzają w chińską turystykę

Chiński rząd oświadczył , że nowe ostrzeżenia skierowane przez amerykański rząd do obywateli USA podróżujących do Chin „są bezzasadne”, zważywszy jak wielu Amerykanów odwiedziło w ubiegłym roku ten kraj.

Te ostrzeżenia nie mają uzasadnienia. Od stycznia do grudnia 2018 roku liczba obywateli USA, którzy odwiedzili Chiny, doszła do 2,3 miliona i była większa niż Chińczyków, którzy przyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych - powiedział na konferencji prasowej w Pekinie rzecznik chińskiego MSZ Lu Kang.