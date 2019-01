Europejczycy kupili alkohol za ponad 130 mld euro

W 2017 roku mieszkańcy UE przeznaczyli na napoje alkoholowe 1,6 proc. swych całkowitych wydatków konsumpcyjnych. To łącznie ponad 130 mld euro. Najwięcej na alkohol w sklepach wydali mieszkańcy państw bałtyckich, najmniej Hiszpanie - wynika z danych Eurostatu.

130 mld euro odpowiada 0,9 proc. PKB Unii Europejskiej. Przekłada się to na ponad 300 euro na mieszkańca. Zestawienie Eurostatu nie obejmuje napojów alkoholowych kupowanych w restauracjach i hotelach.

W 2017 roku udział wydatków na alkohol w całkowitych wydatkach konsumpcyjnych był największy w trzech państwach bałtyckich: w Estonii (5,2 proc.), na Łotwie (4,9 proc.) i na Litwie (4,0 proc.). Na kolejnym miejscu znalazły się: Polska (3,5 proc.), Czechy (3,3 proc.), Węgry (3,0 proc.) i Finlandia (2,8 proc.).

Na przeciwległym krańcu skali są Hiszpanie, którzy na alkohol w sklepach wydali średnio w 2017 roku najmniej - 0,8 proc. Na trunki niewiele wydali też Grecy i Włosi - 0,9 proc., a Niemcy, Austriacy i Portugalczycy - po 1,4 proc.

W latach 2007-2017 udział wydatków na napoje alkoholowe w całkowitych wydatkach gospodarstw domowych utrzymywał się na stabilnym poziomie w przeważającej większości państw członkowskich UE. Najwyższe wzrosty w tym 10-letnim okresie odnotowano w Rumunii (z 2,3 proc. ogółu wydatków na gospodarstwo domowe w 2007 do 2,7 proc. w 2017 roku) i Portugalii (z 1,1 proc. do 1,4 proc.).

Natomiast w ciągu tych 10 lat udział napojów alkoholowych w całkowitych wydatkach gospodarstw domowych znacznie spadł w Bułgarii (z 3,0 proc. w 2007 do 1,7 proc. w 2017 roku), na Litwie (z 4,7 proc. do 4,0 proc.) oraz Finlandii (z 3,3 proc. do 2,8 proc.).

