Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

Szacunkowe przychody grupy Redan wyniosły w grudniu 2018 r. ok. 70 mln zł i były 4 proc. niższe rok do roku - podała spółka w komunikacie.

Budimex Nieruchomości przedsprzedał w IV kwartale 2018 roku 398 mieszkań w porównaniu do 237 lokali rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa Inpro sprzedała w czwartym kwartale 2018 roku 163 lokale, co oznacza spadek rdr o 35 proc. - podał deweloper w komunikacie.

Akcjonariusze Introlu upoważnili zarząd do skupu akcji własnych w celu umorzenia za kwotę nie wyższą niż 8 mln zł - wynika z uchwał podjętych na poniedziałkowym walnym zgromadzeniu. Zarząd jest upoważniony do skupu akcji własnych do końca grudnia 2021 roku.