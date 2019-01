Polskie meble jadą "kolonizować" Kolonię

Na największych targach meblarskich w Europie, IMM Cologne zaprezentuje swoją ofertę 65 polskich firm. Polska Agencja Inwestycji i Handlu organizuje na targach dwa stoiska narodowe promujące branżę - podała w poniedziałek Agencja.

To swoista przestrzeń networkingowa poświęcona polskim wystawcom oraz przedsiębiorcom, którzy nie mają na IMM własnych stoisk, ale potrzebują miejsca, w którym mogą spotkać się z kontrahentem czy innym partnerem biznesowym - podkreśliła PAIH.

Jak podkreśliła PAIH, produkcja mebli jest silnie rozwijającym się przemysłem w polskiej gospodarce o globalnym znaczeniu i dużym potencjale wzrostu. Polska należy nie tylko do europejskich, ale także światowych liderów w produkcji i eksporcie mebli.

Jak podała PAIH, szacuje się, że wartość produkcji sprzedanej polskich mebli w 2018 roku wyniosła 49 mld zł (wzrost o około 2,7 mld zł w porównaniu z rokiem poprzednim). Prognozy na najbliższe lata również są optymistyczne. Zakłada się, że już w 2019 roku produkcja sprzedana polskiej branży meblarskiej przekroczy wartość 50 mld zł - poinformowała PAIH.

Ponad 90 proc. produkcji sprzedanej polskiej branży meblarskiej przeznaczona jest na eksport, a około 87 proc. trafia na rynki europejskie - podkreśliła Agencja.

Według szacunków, które przytacza PAIH, w 2018 roku wartość eksportu polskich mebli wyniosła ok. 47 mld zł; większość mebli sprzedano do Niemiec (ok. 36 proc. całkowitego eksportu), do Czech (około 8 proc.) i do Wielkiej Brytanii (6 proc.).

Producenci mebli pod względem eksportu netto zajmują 2. miejsce, po producentach części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych - podkreślają eksperci PAIH.

Jak przypomniała Agencja, w 2017 roku Polska awansowała na trzecie miejsce wśród największych światowych eksporterów mebli. Pierwszym były Chiny, z wynikiem 50,1 mld euro. Drugie miejsce zajęły Niemcy (11 mld euro), trzecie - Polska z wynikiem 9,8 mld euro, a czwarte - Włochy (9,6 mld euro).

Podczas targów w Kolonii producenci i projektanci mebli, sprzedawcy, architekci i projektanci wnętrz będą mogli zapoznać się z szeroką gamą wyrobów, akcesoriów i elementów wystroju wnętrz. W 2018 r. IMM zgromadziły ok. 1,2 tys. wystawców i przyciągnęły ponad 125 tys. odwiedzających. Podczas tegorocznej edycji swoją ofertę zaprezentuje 65 polskich firm - zaznaczyła Agencja.

Dodano, że w tym roku PAIH uruchomi dwa stoiska narodowe poświęcone promocji polskiego sektora meblarskiego.

Stoiska powstaną w ramach projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand”, który jest skierowany do przedsiębiorstw z sektora MŚP. W ramach programu wybrano 12 priorytetowych obszarów polskiej gospodarki, które mają szansę na globalny rozwój. PAIH odpowiada za promocję dziewięciu sektorów, m.in. za branżę meblarską. Projekt jest finansowany z unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Jak wskazano, tegoroczne targi odbędą się 14-20 stycznia w centrum w niemieckiej Kolonii.

PAP, mw