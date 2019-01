Spadek bezrobocia wyhamował

5,9 proc. wyniosła stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu 2018 roku – opublikowało wstępne dane Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na koniec ubiegłego roku liczba bezrobotnych wyniosła 971,3 tys. osób.

Jak podaje resort, oznacza to, że w porównaniu do listopada liczba bezrobotnych wzrosła o 20,8 tys. osób. Wzrost liczby bezrobotnych w grudniu ubiegłego roku był silniejszy niż przed rokiem, kiedy liczba bezrobotnych wzrosła o 14,1 tys. osób, czyli o 1,3 proc.

Zasadniczymi powodami wzrostu bezrobocia w grudniu 2018 roku były m.in. powroty do ewidencji osób bezrobotnych po zakończeniu umów na czas określony, zakończenie prac sezonowych przede wszystkim w leśnictwie, ogrodnictwie i budownictwie, czy spadek liczby ofert pracy, jakimi dysponowały urzędy pracy – czytamy w komunikacie resortu.

Wzrost liczby bezrobotnych w ostatnim miesiącu ubiegłego roku odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniej odczuwalny był on na Pomorzu, gdzie odnotowano wzrost o 5,1 proc., w województwie opolskim (wzrost o 4,3 proc.), w województwie świętokrzyskim (3,3 proc.) i lubelskim, gdzie odnotowano wzrost o 3 proc. W grudniu pracodawcy do urzędów pracy zgłosili 81,8 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To o 26,9 tys. mniej niż jeszcze w listopadzie.

Sytuacja na rynku pracy w 2018 roku była bardzo dobra. Wskazywał na to zarówno systematyczny wzrost liczby pracujących, jak i rekordowo niski poziom bezrobocia – mówi, cytowana w komunikacie, Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Jak dodaje, w III kwartale 2018 roku liczba pracujących osiągnęła rekordowo wysoki poziom ponad 16,6 mln osób. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata wyniósł 72,8 proc. i w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku wzrósł o 4,4 pkt. procentowe.

Dobrze wypadamy na tle Unii Europejskiej. Eurostat policzył, że w październiku 2018 roku stopa bezrobocia wyniosła w Polsce 3,8 proc. i była sporo niższa niż unijna średnia kształtująca się na poziomie 6,7 proc. – To ogromny sukces jeśli przypomnieć, że w momencie wstępowania do Unii Europejskiej byliśmy krajem o najwyższym wskaźniku bezrobocia we Wspólnocie – dodaje Rafalska.

Jak podaje resort pracy, na koniec 2018 roku w rejestrach urzędów pracy figurowało o 110,4 tys. osób bezrobotnych mniej niż na koniec 2017 roku. To spadek rzędu 10,2 proc. „Wskaźnik bezrobocia w końcu 2018 roku osiągnął poziom niższy niż w końcu 2017 roku o 0,7 punktu procentowego – od 1990 roku jest to najniższy poziom tego wskaźnika odnotowany w końcu roku”.