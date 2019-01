Facebook skasował 16 pseudoprawicowych fanpage'y

16 facebookowych stron z treściami politycznymi zniknęło dziś rano z jego platformy. Jak twierdzą przedstawiciele, budowały one bazę użytkowników posługując się fałszywymi profilami oraz tworząc fake newsy. Wśród tych stron są m.in. Ruch Wolności, Drużyna Narodowa, Zakazana Prawda, Kocham Polskę i Ruch Wolności Prawilni

Jak podaje Facebook, jeden z pierwszych zarzutów wobec tych stron, to administrowanie ich za pośrednictwem sztucznie utworzonych person i fejkowych kont. Znaczenie miały także sztuczne utworzone firmy, z którymi konta były powiązane.

Autentyczność to podstawowa wartość na Facebooku. Prosimy, aby ludzie, korzystający z naszej platformy posługiwali się swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem oraz nie podawali się za kogoś, kim nie są - niezależnie od tego, czy są to osoby prywatne, firmy czy organizacje pozarządowe, w przypadku których dotyczy to nazwy reprezentowanej instytucji - napisano w przesłanym redakcji wGospodarce.pl komunikacie.