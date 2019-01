PGNiG zbuduje kolejne stacje CNG

PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - podpisało listy intencyjne z Łomżą i Suwałkami, zakładające budowę infrastruktury do tankowania paliw CNG - podała spółka.

Autobusy zasilane CNG to ekologiczne i ciche pojazdy, które świetnie sprawdzają się w środowisku miejskim. To dojrzała technologia, która gwarantuje długoletnią bezawaryjną pracę i duży zasięg wynoszący nawet do 500 kilometrów. Polskie miasta coraz częściej decydują się na wybór tego typu pojazdów, ponieważ ich cena jest porównywalna do autobusów na olej napędowy przy zdecydowanie niższych emisjach zanieczyszczeń - podkreślił wiceprezes PGNiG OD Marcin Szczudło, cytowany w komunikacie.

W pierwszym etapie inwestycji Łomża planuje zakup 10 autobusów zasilanych ekologicznym gazem CNG, co stanowić będzie ok. 25 proc. całego taboru w mieście. Z kolei miejska spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach planuje zakup co najmniej 15 nowych autobusów napędzanych CNG, czyli ponad 40 proc. istniejącego taboru w mieście.

W oparciu o innowacyjne technologie chcemy stworzyć sieć nowoczesnej i przyjaznej komunikacji miejskiej. Rozwój ekologicznego transportu w miejskiej flocie oznacza czystsze powietrze, przeciwdziałanie niskiej emisji oraz wzrost komfortu życia mieszkańców. To proekologiczne działanie zwalczające problemy dzisiejszych czasów jak np. smog. Ale też dzięki temu liczymy na mniejsze koszty eksploatacji, które pozwolą nam wprowadzić bezpłatną komunikację dla naszych mieszkańców. Jestem przekonany, że podpisany list intencyjny jest początkiem naszej owocnej współpracy - powiedział prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Dbałość o środowisko naturalne oraz zdrowie mieszkańców to nasz priorytet. Zakup 15 nowych autobusów na CNG to pierwszy krok do tego, by wymienić całkowicie stary tabor na nowoczesny i ekologiczny. Ważny dla nas jest także fakt, że autobusy gazowe są zarazem niskoemisyjne, jak i wyraźnie tańsze od elektrycznych. Dlatego będziemy w stanie spełnić wymogi ujęte w Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych - wskazał prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

Na podst. ISBnews