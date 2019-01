PKN Orlen patronem 100-lecia PKOl

PKN Orlen obejmie patronatem obchody, przypadającej w tym roku, 100. rocznicy powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl). Spółka wspiera zarazem przygotowania polskiej reprezentacji olimpijskiej do Igrzysk XXXII Olimpiady w Tokio - poinformował płocki koncern.

Jak przypomniał PKN Orlen, zjazd założycielski PKOl odbył się 12 października 1919 r. w Hotelu Francuskim w Krakowie, a jego celem było wysłanie reprezentacji kraju na Igrzyska Olimpijskie w 1920 r. w Antwerpii.

Sport łączy ludzi, buduje więzi i poczucie patriotyzmu. To nie tylko rywalizacja na boisku, walka o punkty i o zwycięstwo. Sport uczy nas również działania w zespole, co jest niezwykle ważne, by odnieść sukces i osiągnąć zamierzone cele. Jestem dumny, że taki zespół tworzymy wspólnie z Polskim Komitetem Olimpijskim, który wpisuje się w dorobek stu lat niepodległości naszej ojczyzny - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w niedzielnym komunikacie spółki.