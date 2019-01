Grudzień na rynku pracy był spokojniejszy

Bezrobocie mamy najniższe od 30 lat. Tak dobrych danych na rynku pracy nie mieliśmy dawno. Bezrobocie na poziomie 5,9 proc. to najniższe notowane z końcem roku od 1990 roku.

Choć stopa bezrobocia rejestrowanego z grudnia, w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 0,2 punktu procentowego, to wskaźnik bezrobocia osiągnął poziom niższy niż w końcu 2017 roku o 0,7 punktu procentowego. Od 1990 roku jest to najniższy poziom tego wskaźnika odnotowany w końcu roku.

Zimą bezrobocie zawsze rosło. Razem z nadchodzącym mrozem, odchodzą prace sezonowe, wykonywane na zewnątrz, np. budowlane, ogrodnicze, leśnicze. Na wzrost bezrobocia wpłynął także spadek liczby ofert pracy, jakimi dysponowały urzędy, a także… powrót do ewidencji bezrobotnych po zakończeniu aktywnych form pracy i po zakończeniu umów na czas określony.

Wzrost stopy bezrobocia w porównaniu do końca listopada 2018 r. odnotowano w 14 województwach. Zamykał się on w przedziale od 0,1 punktu procentowego do 0,3 punktu procentowego. W województwach śląskim i wielkopolskim wskaźnik bezrobocia pozostał na poziomie z końca listopada 2018 r. Najgorzej, jak co roku, nadal w woj. warmińsko-mazurskim. To jedyne województwem z dwucyfrowym bezrobociem (10,4 proc.).

Liczba bezrobotnych w końcu 2018 r. wyniosła 971,3 tys. osób i w porównaniu do końca listopada 2018 wzrosła o 20,8 tys. osób (o 2,2 proc.). Dla porównania w analogicznym okresie 2017 roku (grudzień - listopad) odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 14,1 tys. osób (o 1,3 proc.). Zatem wzrost liczby bezrobotnych w grudniu bieżącego roku był silniejszy niż przed rokiem.

To był jednak bardzo dobry rok na rynku pracy. Patrząc na cały rok 2018, śmiało można nawet powiedzieć, że był to rok pomyślnych rekordów.

Liczba pracujących osiągnęła w III kw. 2018 r. rekordowo wysoki poziom - 16 mln 617 tys.. To o 383 tys. osób więcej niż w tym samym okresie 2015 r. (dane BAEL). Wart podkreślenia jest też fakt, że o 874 tys. wzrosła liczba pracujących na czas nieokreślony (do 10,1 mln) i o 392 tys. spadła liczba pracujących na czas określony (do 3,2 mln).

Wzrost liczby pracujących był efektem m. in. wysokiej liczby tworzonych miejsc pracy. Z każdym kolejnym rokiem liczba nowych miejsc pracy rośnie. W 2017 r. zostało utworzonych ponad 694 tys. nowych miejsc pracy. Szacujemy, że w 2018 r. będzie ich jeszcze więcej, bo prawie 740 tys.

Zmniejsza się też liczba miejsc likwidowanych, przez co przewaga miejsc tworzonych nad likwidowanymi z roku na rok zwiększa się. Łącznie w latach 2016 – 2018 utworzono 2 mln 52 tys. nowych miejsc pracy, a zlikwidowano ich w tym czasie 843 tys., co oznacza, że utworzono o ponad 1,2 mln miejsc pracy więcej niż zlikwidowano.

Rok 2018 r. był kolejnym rokiem, w którym utrzymywało się wysokie tempo spadku poziomu bezrobocia w Polsce. Jak wynika z meldunków wojewódzkich urzędów pracy w końcu grudnia 2018 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 971,3 tys. bezrobotnych. W skali roku jest to spadek o 110,4 tys. osób (o 10,2 proc.). Patrząc natomiast trzy lata do tyłu, do 2015 r. – mamy o 37,9 proc. mniej osób bezrobotnych, czyli o 592,0 tys. osób.

Tak wysokie spadki liczby bezrobotnych zawdzięczamy dobrej sytuacji gospodarczej, która przełożyła się na wysoką liczbę ofert pracy, również tych zgłaszanych do urzędów pracy. Od 2016 r. do urzędów pracy zgłoszono ponad 4,7 mln ofert pracy.