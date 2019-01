Ten rok będzie słabszy na rynku kredytów hipotecznych

Związek Banków Polskich prognozuje, że w 2019 roku wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych spadnie do 45-50 mld zł z poziomu około 53-54 mld zł szacowanego na 2018 rok, co było wynikiem rekordowym - poinformował Jacek Furga, przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP.

2019 rok, po rekordowym ubiegłym roku, będzie słabszy. Wolumen sprzedaży spaść może do 45-50 mld zł, podczas gdy w 2018 roku, według wstępnych, niepełnych danych, wyniósł 53-54 mld zł - powiedział Furga. Wolumenowo będzie to więc nieco słabszy rok, ale jeśli chodzi o liczbę udzielonych kredytów będzie już dużo słabszy - szacujemy, że o ile w 2018 roku udzielono około 211 tys. kredytów, to w 2019 roku może to być poziom 190 tys. Od kilku kwartałów średnia wartość kredytu jest coraz wyższa, ten wzrost był dosyć szybki, więc kwotowo to będzie dosyć dobry wynik - dodał.

Według wcześniejszych danych, w okresie od stycznia do września 2018 roku udzielono w Polsce 160,9 tys. kredytów mieszkaniowych na kwotę 40,2 mld zł, co stanowiło odpowiednio: 84 proc. i 90 proc. wyników całego 2017 roku.

W samym trzecim kwartale 2018 roku udzielono w Polsce kredytów mieszkaniowych o wartości 13,57 mld zł, co oznaczało spadek o 1,24 proc. licząc kwartał do kwartału.

Trzeci kwartał był bardzo dobry, a czwarty kwartał też nie był zły, ale było widać, że zainteresowanie kredytami spadło. Spodziewam się, że 2019 rok będzie słabszy niż ubiegły, ale nadal dobry - powiedział Furga. Poziomem naturalnym, utrzymującym się przez lata, niezależnie od tego, czy były programy pomocowe, jest poziom około 180 tys. nowo udzielanych kredytów rocznie - dodał.

W listopadowej ankiecie NBP „Sytuacja na rynku kredytowym” banki przewidywały na IV kwartał 2018 r. niewielkie zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych oraz oczekiwały istotnego spadku popytu.

Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że banki i SKOK-i przesłały w grudniu 2018 r. do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 24,9 proc. niż przed rokiem. Według BIK łącznie w grudniu o kredyt mieszkaniowy zawnioskowało 25,54 tys. osób w porównaniu do 40,63 tys. rok wcześniej, co oznaczało spadek o 37,2 proc.

PAP SzSz