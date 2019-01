Agencja Pinkertona rusza tropem twórców gier

Firma Rockstar Games często musi spierać się w sądzie, głównie ze względu na kontrowersyjną tematykę produkowanych przez nią gier. Teraz jednak odszkodowania od firmy domaga się legendarna agencja Pinkertona.

Najnowsza gra studia Rockstar - westernowa „Red Dead Redemption 2” okazała się artystycznym i biznesowym sukcesem. Umiejscowiona na Dzikim Zachodzie, kowbojska saga stara się jak najwierniej odzwierciedlić klimat i wydarzenia z epoki, w tym dużą rolę Agencji Detektywistycznej Pinkertona w ujarzmieniu kraju.

Teraz agencja, nazywająca się współcześnie Pinkerton Consulting & Investigations podała Take-Two do sądu dlatego, iż, jej zdaniem, gra przedstawia agencję w złym świetle.

Istotnie - Agencja Pinkertona odgrywa w fabule „Red Dead Redemption 2” niepomierną rolę - agenci ścigają bohaterów z gangu do którego należy także bohater kierowany przez gracza i bynajmniej nie przebierają w środkach.

Agencja uznała, że taki wizerunek jej nie odpowiada i zażądała od Take-Two wysokiego odszkodowania. Zaznaczyła jednak, iż jest szansa na porozumienie, jeśli wydawca zapłaci odpowiednią kwotę.

Take-Two już zapowiedziało, że odrzuca warunki postawione przez agencję i spotka się z nią w sądzie:

Pinkertonowie nie mogą za pomocą znaków towarowych rościć sobie praw do przeszłości i zabraniać twórcom odnoszenia się do agentów Pinkerton, w kontekście historycznym, w dziełach przedstawiających amerykański Zachód. (…) Nawiązanie do historycznej Agencji Pinkerton i należących do niej agentów to tylko jeden z wielu czynników, które sprawiają, że Red Dead Redemption 2 stanowi dokładne odwzorowanie krajobrazu dziewiętnastowiecznej Ameryki. (…) Ze 106 misji składających się na 60-godzinną fabułę, Pinkertoni występują tylko w dziesięciu.

Agencja Pinkertona to (za Wikipedią) „założone w 1850 roku przez Allana Pinkertona amerykańskie przedsiębiorstwo zajmujące się ochroną mienia i osób oraz wykonująca usługi detektywistyczne. Pinkerton stał się rozpoznawalny, gdy odkrył spisek zmierzający do zamordowania prezydenta elekta Abrahama Lincolna. W czasie apogeum swej działalności, w latach 80. XIX w., agencja miała posiadać większą liczbę ludzi niż ówczesna armia amerykańska. Ten fakt sprawił, że m.in. stan Ohio zakazał jej działalności na swoim terytorium, obawiając się, iż może być ona użyta jako prywatna armia.” Sama agencja często jest ukazywana w westernach - istotną rolę odgrywała w takich dziełach jak serial „Deadwood” czy „3:10 do Yumy”.

