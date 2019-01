Wynagrodzenie rośnie, ale już nie tak dynamicznie

Średnie miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w grudniu ubiegłego roku o 6,1 proc. (w listopadzie było to 7,7 proc.) i przekroczyło 5 tys. zł brutto. Do tego wzrost zatrudnienia, który w opisywanym czasie wyniósł 2,8 proc., wskazują na wyraźne wyhamowanie.

Chociaż wskaźniki koniunktury w głównych branżach wskazują na osłabienie popytu na pracę sądzimy, że wciąż to ograniczenia podażowe są głównym czynnikiem determinującym dynamikę zatrudnienia, a napięcia na rynku pracy choć nie narastają, to utrzymują się. Oznacza to, że wobec braku wolnych zasobów na rynku pracy tempo kreacji nowych etatów w sektorze przedsiębiorstw będzie nadal wyhamowywało do około 2 proc. w 2019. Jednocześnie napięcia na rynku pracy będą podtrzymywały relatywnie silne tempo wzrostu płac – piszą w komentarzu ekonomiści PKO BP.